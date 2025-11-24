TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」
韓國女團TWICE在高雄世運的兩天演唱會正式落幕，第二天破天荒「二次安可」，唱了限定神曲TT，瞬間讓粉絲嗨翻天，成員們更感性致謝台灣粉絲，周子瑜道謝「謝謝你們十年的陪伴」，TWICE8人搭24號清晨的班機離台，有粉絲演唱會後直奔機場送機，沒想到，離台前，MOMO、SANA以及子瑜相約吃火鍋，還點了道地的麻油雞釜飯。
韓國女團TWICE在高雄世運主場館連續兩天的演唱會已經圓滿結束。第二天演出中，團員們破天荒地進行「二次安可」，為粉絲獻唱限定神曲TT。當熟悉的旋律響起，現場氣氛瞬間沸騰，許多已經離場的粉絲聽聞消息後又衝回場內，跟著一同大合唱。
周子瑜在演唱會中以中文向台灣粉絲表達謝意，她感謝粉絲們一起玩得那麼嗨，也謝謝粉絲等待她們這麼久。她特別提到感謝粉絲這十年來的陪伴。隊長志效也感性地向台灣ONCE（TWICE粉絲名稱）致謝，其他成員也紛紛用中文表達感謝，展現親和力。
演唱會現場的大螢幕還公布了驚喜消息，TWICE明年將在台北大巨蛋連續舉辦兩天的演唱會。此外，演唱會中還出現了經典的隨機舞蹈環節，子瑜與娜璉的媽媽也在台下賣力熱舞為女兒應援，增添溫馨氣氛。
演唱會結束後，許多粉絲依依不捨，甚至自發性地合唱子瑜的個人主打歌《Run Away》。更令人驚訝的是，有熱情粉絲在演唱會結束後直接趕往高雄小港機場，徹夜未眠只為送機。一位粉絲表示看完演唱會後回去洗澡就直接來機場了。
TWICE八位成員於24號清晨搭機離台，子瑜戴著口罩點頭表示此次回台很開心。SANA低調離開，MOMO一身帥氣打扮，多賢親切地向粉絲揮手，定延則沒戴口罩跟在子瑜後方。
值得一提的是，在離開台灣前，MOMO、SANA和子瑜特地相約去高雄苓雅區的知名火鍋店用餐。MOMO在社群媒體上分享了舉杯慶祝的照片，三人點了道地的麻油雞釜飯，展現對台灣美食的了解，讓粉絲直呼她們真的懂吃。據統計，TWICE在高雄23、24日兩天的演唱會吸引了18萬人次湧入，為當地帶來超過5億元的產值，成為一場成功的國際級音樂盛事。
