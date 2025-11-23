TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準

娛樂中心／綜合報導

TWICE昨深夜釋出ONCE高雄主場館現場高清照。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。

從照片中可見，世運主場館化身銀河燈海，粉絲應援棒閃耀全場，中央主舞台如巨型機械環繞升降，煙火在夜空綻放出耀眼金光，氣勢磅礡。TWICE以新曲〈THIS IS FOR〉揭開序幕，成員隨著舞台升起，一連串經典曲迴盪，當〈Feel Special〉與〈ONE SPARK〉響起時，全場應援燈同步閃爍，煙火自觀眾頭頂綻放，LED與雷射光交錯出耀眼畫面。TWICE最後加碼獻唱中文經典〈日不落〉，全場合唱聲此起彼落，場面感人。

TWICE高清合照中，主場的子瑜更特地安排C位，最右邊草莓圖案代表病號的彩瑛。（圖／翻攝自IG @twicetagram）

官方同步發布成員合照，8人並肩入鏡，以深灰色主題背心、平口上衣搭配牛仔短裙、長靴展現帥氣造型。子瑜站在中間，披著柔亮長髮、露出溫柔微笑，成為視覺焦點；娜璉、Momo則比出俏皮姿勢；Sana與Mina展現優雅氣場。不過有網友發現照片細節中，納悶志效肩上為何有一顆草莓貼圖，引發討論，原來是代表因病「迷走神經性昏厥」缺席的成員彩瑛，草莓是她的象徵，以表達TWICE的9人團魂。

子瑜終於帶成員回家鄉開唱。（圖／讀者提供）

娜璉也在IG限動以繁體中文寫下感言（圖／翻攝自IG @nayeonyny）

TWICE大姐娜璉稍後也在IG限時動態以繁體中文寫下：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們，明天也要一起玩得開心喔！」接著又貼上「明天見喔」，文法精準到位。粉絲笑稱：「果然有子瑜在，連中文都變厲害了！」。整場演出從舞台、燈光到語言互動，無一不展現TWICE對台灣粉絲的重視，也讓這場10年回歸之夜，成為象徵她們與ONCE情誼最動人的時刻。

