TWICE高雄世運官方美照出爐！ 5.5萬人齊看煙火秀超壯觀
來自台南的子瑜，隨韓國人氣女團TWICE出道10年，終於將團體帶回家鄉開唱，22日、23日一連兩天在高雄世運主場館開唱，據官方最新統計，2天吸引逾11萬人次朝聖。
巡演首放高空煙火獨寵台灣ONCE
TWICE雖已結束第1晚的演出，但由於首次來到子瑜的家鄉開唱，官方X已火速釋出高清美圖與〈ONE SPARK〉放煙火的影片，與台灣ONCE（粉絲名）一同回味今天的美好。
TWICE在官方X除了公開與第1晚5.5萬歌迷的大合照，也曬出8人在後台的高清美照，雖然成員彩瑛因為健康因素無法出席，但照片的右方仍以小小的草莓圖案，為綽號「草莓公主」的彩瑛留下專屬位置。
360度四面台帶歌迷一起嗨
這次巡演更是帶來360 度的全方位舞台，搭配舞台燈光及煙火帶來前所未有的震撼體驗，從新歌〈THIS IS FOR〉、十週年單曲〈ME+YOU〉到各團員個人舞台，再到歷年代表作〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈FANCY〉誠意十足，整場演出TWICE 唱跳實力全開，帶來30多首歌曲超過兩個小時的封神演出，完美展現 TWICE 無可挑剔的舞台魅力，為樂迷獻上一場令人屏息的視覺與聽覺饗宴！
直擊／子瑜主場獨寵台粉！驚喜獻唱〈日不落〉 煙火秀TWICE也看呆
直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷
直擊／TWICE子瑜甜撂台語 一句「終於帶成員一起來」感動5萬人
