TWICE高雄場逼哭成員！Momo「繁中謝謝ONCE」激動：子超帥der

TWICE巡演高雄站圓滿落幕。（圖／Live Nation提供）

韓國女團 TWICE 世界巡迴演唱會高雄站昨（23）日晚間圓滿落幕，兩日共吸引 11 萬人到場朝聖。子瑜出道 10 年後首次以巡演形式帶著成員們回到家鄉開唱，末場尾聲她見到台灣粉絲熱情支持忍不住哽咽，感人氣氛連成員都被感染落淚。

TWICE成員MOMO發文。（圖／翻攝自IG）

成員 Momo 在演唱會後更瘋狂更新限時動態。安可時刻，她拿著手機拍下台下燈海，激動以繁中寫下「謝謝 ONCE」，下一則則捕捉到子瑜深深鞠躬、在台上致詞的畫面，並用韓文甜喊：「子超帥 der」。

MOMO大讚子瑜好帥。（圖／翻攝自IG）

此外，子瑜、Momo、Sana 3 人在演唱會後也悄悄跑去吃鴛鴦火鍋，Momo 還曬出三人舉杯合照，看來在台灣留下了不少開心回憶。

