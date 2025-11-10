TWICE高雄巡演倒數！周子瑜母親現身海外行程 分享母女港澳菲旅遊照

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國女團TWICE迎來出道10週年，11月22、23日將在高雄世運主場館舉辦《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》巡演。近來，台灣籍成員周子瑜的母親黃燕玲也陪伴女兒到各地演出，更與好友Elkie一同在香港、澳門旅遊，留下美好回憶。

近日，周子瑜的母親黃燕玲在IG曬出與女兒同遊香港、澳門、菲律賓的照片。（圖／翻攝黃燕玲IG）

近日，周子瑜的母親黃燕玲陪同女兒參與多場海外活動，在香港、澳門、菲律賓等國家同框出現。黃燕玲日前在IG發布貼文寫道：「澳門-香港-菲律賓，很高興在每個地方都留下了很美好的回憶，表演依舊很精彩，也很感謝Elkie與眾多友人帶我們在香港遊玩」，分享旅途中的好心情。

黃燕玲也曬出母女合照，兩人氣質相似，許多網友直呼「子瑜媽媽太有氣質了」、「母女都好美」，也令不少人開始期待即將登場的高雄場巡演。

TWICE出道10年，今年將於11月22、23日帶著《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》巡演登上高雄市運主場館。值得一提的是，這是周子瑜自出道以來首次回家鄉開唱，門票開賣即售罄。官方隨後於9月底公布明年3月21日將在台北大巨蛋舉行加場演出，成為第一組站上台北大巨蛋舞台的韓國女團。

