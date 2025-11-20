TWICE高雄捷運藍色應援！7大地標聲響粉絲必追交通疏運寄放行李情報必看
文 / 景點+ 張盈盈整理報導
韓國超人氣女團 TWICE 首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖。高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷本次在市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援。
圖 / 高雄捷運，以下同
11/20起至11/23至高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，20日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄7大地標一同亮起應援燈光！
每晚17:30~23:00可在中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體「TWICE WORLD TOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，藍色應援風潮展開。
演唱會期間，進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車。高雄捷運公司提醒歌迷散場時務必依照現場人員指引排隊進站。
散場後將提供空車加班車並縮短班距，往小港方向班距最短可達3分鐘一班。另提醒旅客，3分鐘班距的空車將從R17世運站開放載客，請勿搭乘回頭車。
當日末班車時間為24:00自各端點站發車，請留意搭車時間。為加速旅客通關進站，建議抵達車站出入口時可先取出票卡，並於上車後盡量往車廂內部移動，以提高候車效率。演唱會期間捷運系統人潮眾多，11/22、11/23 13:00~23:00捷運暫停販售腳踏車客票，並請避免攜帶摺疊式腳踏車搭乘捷運，以維護旅客搭乘安全。
此外，高雄捷運貼心提供歌迷行李服務，於 R16 左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區；服務台旁的蜜柑站長專賣店也有各式伴手禮及文創商品，方便歌迷來高雄遊玩後參觀選購，搶一波演唱會經濟。歌迷聽完演唱會後可搭乘捷運至 R16 取行李，無需出站即可續搭其他車站。行李寄放服務時間為演唱會兩日每日16:00~23:00，每件行李均一價 100 元，請務必於當日23:00前取回行李。
高雄捷運公司提醒旅客，現場不販售單程票，建議多加使用一卡通等電子票證，或以信用卡於閘門感應進站。可提前購買「2025高雄風華套票、高雄樂遊套票」，於使用期限內可無限搭乘高雄捷運、高雄輕軌、市區公車、公路客運，暢遊高雄！
高雄應援TWICE演唱會12處藍色亮燈行人號誌必朝聖！夜市券K-POP舞蹈前夜祭陳其邁接收Super Junior水舞應援提案
其他人也在看
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 16 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
鴻海 Model A 即將升級登場！主打寬闊大空間 鎖定純電 MPV 市場而來
備受期待的 HHTD25 鴻海科技日將於 11 月 21 日盛大開幕，近日官方也透過社群媒體釋出最新預告，其中便包括在去年活動首度現身的純電 MPV 車款 Model A，預計將以更加接近量產的全新樣貌再度登場，成為 HHTD25 鴻海科技日的焦點車款。自由時報汽車頻道 ・ 19 小時前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 23 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 12 小時前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 21 小時前
天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法
近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。中時新聞網 ・ 20 小時前
陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...聯合新聞網 ・ 1 天前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
青龍電影獎2025完整得獎名單／玄彬孫藝真夫妻青龍獎奪影帝后 《徵人啟弒》奪6獎大贏家！
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 1 天前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 44 分鐘前
福特經典車款正式停產 27年傳奇走入歷史
福特經典車款正式停產 27年傳奇走入歷史EBC東森新聞 ・ 1 天前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
2026福特六和國產新戰力，全球戰略車Territory 1.5T Per4mance Hybrid四電驅，油電引擎綜效245ps馬力平均油耗20km/L，預售價格101.9萬亮眼登場
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-JuTerritory 1.5T Per4mance Hybrid油電渦輪系統上市頂級客車規格，售價暫定101.9萬元(含貨物稅與舊換新減免約8萬元)，針對日系SUV市場而來。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
慢遊梨山賞「楓」景 一票搞定交通住宿
[NOWnews今日新聞]秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侵略感更強的性能跑旅！福斯新一代 T-Roc R 設計圖曝光
今年 8 月 Volkswagen 推出新一代 T-Roc 跑旅，換上全新造型與科技座艙，同時導入油電動力系統，近日 Volkswagen 設計總監 Andreas Mindt 更釋出新一代 T-Roc R 的局部設計圖，展現更具侵略感的外觀，預計 2027 年問世。自由時報汽車頻道 ・ 18 小時前
雙11買不夠？Klook推日韓冬季限時下殺 買1送1開搶
隨著冬季來臨，旅客紛紛投入冬季運動與冰雪樂趣之中！尤其日韓人氣居高不減，從日本溫泉鄉、冰雕祭，到韓國滑雪度假村、冬季樂園，都是旅客年末出遊首選。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前