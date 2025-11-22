TWICE高雄掀熱潮 萬人場外搶聽彩排尖叫不斷

（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE今、明2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，大批粉絲一早搶買周邊商品，下午更擠進萬名粉絲在場邊搶聽彩排，尖叫聲連連直呼感動。

TWICE出道10年首度來台，這次「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會讓許多亞洲ONCE（TWICE粉絲名稱）湧進高雄，走在世運主場館周邊隨處可聽到日語、英語等外語對話。一名日本粉絲說，這次特地來台就是為了見偶像一面，最喜歡台灣成員周子瑜。

世運主場館在午後湧進大批人潮，捷運站也被擠得水洩不通。許多粉絲一出站就搶著與捷運站內的大型周子瑜廣告看板合照，街道上滿滿ONCE精心打扮，穿著各式「藍色」應援服裝。

此次TWICE演唱會，警方加強取締違規攤販，不少民眾拍到警方取締攤販的照片上傳至社群媒體詢問「警察在抓什麼？」中央社記者實地採訪時，不少攤販相當低調，甚至用布蓋住推車，但仍有部分民眾以提袋販售非官方周邊商品，一旁民眾正要詢問商品時，警方剛好抵達，攤商立刻拿起提袋跑開，仍被警察逮個正著。

高雄市政府警察局左營分局表示，演唱會現場尚未發現認定為仿冒品案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計3件。

有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20件，警方持續加強告發、依法取締。（編輯：黃世雅）1141122