TWICE高雄掀熱潮 萬人場外搶聽彩排尖叫不斷
（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄22日電）台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE今、明2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，大批粉絲一早搶買周邊商品，下午更擠進萬名粉絲在場邊搶聽彩排，尖叫聲連連直呼感動。
TWICE出道10年首度來台，這次「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會讓許多亞洲ONCE（TWICE粉絲名稱）湧進高雄，走在世運主場館周邊隨處可聽到日語、英語等外語對話。一名日本粉絲說，這次特地來台就是為了見偶像一面，最喜歡台灣成員周子瑜。
世運主場館在午後湧進大批人潮，捷運站也被擠得水洩不通。許多粉絲一出站就搶著與捷運站內的大型周子瑜廣告看板合照，街道上滿滿ONCE精心打扮，穿著各式「藍色」應援服裝。
此次TWICE演唱會，警方加強取締違規攤販，不少民眾拍到警方取締攤販的照片上傳至社群媒體詢問「警察在抓什麼？」中央社記者實地採訪時，不少攤販相當低調，甚至用布蓋住推車，但仍有部分民眾以提袋販售非官方周邊商品，一旁民眾正要詢問商品時，警方剛好抵達，攤商立刻拿起提袋跑開，仍被警察逮個正著。
高雄市政府警察局左營分局表示，演唱會現場尚未發現認定為仿冒品案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計3件。
有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20件，警方持續加強告發、依法取締。（編輯：黃世雅）1141122
其他人也在看
成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車
台中成功嶺20日發生離譜逃兵事件，剛入伍的26歲李姓替代役男，當晚尿遁疑爬窗逃脫，並在停車場發現一輛放有鑰匙的私人轎車，李男憑車上通行證闖關離營，並一路開回台北家，車主胡姓連長向警方報案，經聯繫後自行北上牽車，李男涉嫌偷車有待警方通知到案說明，擅離職役部分，內政部役政司表示，將記過或禁足處分。鏡新聞 ・ 14 小時前
控花縣府統籌分配款多拿70億 議員:社福預算未有感增加
政治中心／綜合報導藍白版本的財劃法過關後，各縣市明年都會拿到比以往更多統籌分配款，但花蓮議員就指出"縣府多拿70億，社福預算卻沒有感增加"，而且在給如部落祭典、產銷班開班會補助、或宮廟補助，動輒成長好幾倍，質疑綁樁、為特定人士明年選舉鋪路。議員張美慧問「一個人發一萬元都有足夠的。你要不要發你現在告訴所有縣民？」徐蓁蔚說「財政的紀律我們是非常非常的重視。」被議員要求加碼"發現金"，花蓮縣長徐榛蔚拿"財政紀律"當擋箭牌，遭打臉明年縣政府預算這樣編的。張美慧問「你是不是要去畢業旅行啊，所有要出國參訪交流你編了大概四五千萬元耶，補助社團的部分我看到是今年114年編了1727萬、你明年編了6100萬」徐蓁蔚說要有財政紀律，卻被發現過往預算明年都暴增。（圖／民視新聞）徐蓁蔚說「行政院114年度總預算，編了三四億補助給福倫社、補助給宮廟補助給公益團體。」被戳到痛點，拿行政院開脫，張美慧說，縣府多項延續預算爆增，產銷班補助開班會的補助，今年40萬、明年高達600萬；宮廟補助2350萬衝到3600萬；原住民部落傳統祭典補助從770萬、成長到2500萬。數以倍計編預算，原來是有"藍白版財劃法"撐腰，明年花蓮縣統籌分配款148億，比今年70億多一倍。張美慧說「該編的沒有編有綁樁嫌疑的這些補助款卻大幅的增加，幕後其實就是幾個人在操縱，那是不是會有，就是為了特定的人選可以讓他回來選花蓮縣長了？議員魏嘉賢說「當然議會有通過他的預算，執行面的部分是比較無法認可他的一個執行的成果。」議員質疑社福預算沒增加，民進黨立院黨鞭陳培瑜更說，本來政院版財劃法有機會一起審議，卻被傅崐萁悍然擋下。花蓮立委傅崐萁。（圖／資料照）陳培瑜說「韓國瑜院長跟卓榮泰院長在共同討論之下，先是促成了財劃法的會前會後續的議程協商當中，傅崐萁堅持禮拜五當天就要表決國民黨的補破網條文。」藍白修法前，政院擔憂的最壞情況馬上上演，財劃法爭議多，地方如何運用，更備受檢視。（民視新聞綜合報導）原文出處：控花縣府統籌分配款多拿70億 議員：社福預算未有感增加 更多民視新聞報導拜訪韓國瑜談院版《財劃法》 卓榮泰盼儘快排審：阻止不法行為擴大罷傅咖啡廳搬台南重開業！闆娘曝最新近況：好好生活急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死民視影音 ・ 13 小時前
影/淡水KTV慶生趴變推筒子聚賭 12人連同蛋糕打包警局續攤
新北市淡水區一間連鎖KTV21日晚間發生荒唐插曲，12名男女國中同學，原本相約為張姓女子舉辦慶生聚會，卻因4名男子在包廂內以麻將「推筒子」賭博，遭淡水警分局員警臨檢時當場查獲，包括壽星在內的12人全數被帶回警局，連生日蛋糕都來不及切就得打包帶走。中天新聞網 ・ 15 小時前
新兵報到7小時變逃兵 「假冒連長」開車出營區 軍方震驚急改制
成功嶺第270梯次李姓替代役男，20號下午2點抵達成功嶺報到，竟在當晚9點趁上廁所時機爬窗逃跑，還偷開十軍團某連長的車輛離開營區。營方11點發現人員失蹤，調閱監視器才發現車被開走，隨即報案。按規定出入需檢查車內是否有違禁品，為何逃兵能順利開車出營?詢問軍方，其實營區通行證無照片，衛哨難以分辨是否為本人，將研擬加強門禁管制。李姓役男除竊盜罪，還將送憲兵隊偵辦。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
700人被囚、跨國詐騙基地曝光 ! 菲國「華裔間諜」前市長遭判終身監禁
[Newtalk新聞] 菲律賓法院於 11 月 20 日宣判，前班班市（Bamban）市長郭愛麗絲（Alice Guo，亦名郭華萍）與其他 7 名被告因涉入人口販運案件，被裁定罪成並判處終身監禁。該案曝光後震驚菲律賓政壇，並再度凸顯東南亞跨國網路詐騙產業的龐大利益與黑暗生態。 根據菲律賓警方調查，一座位於班班市、外觀如度假村般的龐大園區，內含辦公大樓、豪華別墅以及大型游泳池，實際上卻是由中國人持有的網路賭博與電信詐騙中心。2024 年 3 月，一名越南籍男子成功逃離並報案，警方隨後展開突襲，救出來自菲律賓、中國、越南、馬來西亞、台灣、印尼與盧安達等國的 700 多名受害者。 調查人員在現場查獲文件，顯示郭愛麗絲擔任經營園區公司的總裁。多名受害者指稱，他們在酷刑威脅下被迫從事詐騙，成為跨國犯罪組織的「工具人」。 檢察官奧利維亞．托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）於馬尼拉地區法院指出，郭愛麗絲與其他 7 名涉案者均因「組織性人口販運」罪名成立，其中四人另因強迫他人從事非法工作而被追加定罪。受保密規定限制，檢方未公開其餘被告姓名。 調查人員在現場查獲文件，顯示郭愛麗絲擔任經營新頭殼 ・ 14 小時前
屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍
屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 20 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 10 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 17 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 15 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 12 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 1 天前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
首日就抓到! 毒駕男違規遭攔 "唾液快篩"陽性當場被逮
南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導為了能及時遏止毒駕上路，警方推動唾液驗毒快篩，20日正式啟用，第一天就在高雄及台南，抓到有駕駛毒駕，當場遭到警方扣車、並帶回警局，過去懷疑毒駕，進行驗尿需要耗費很多天的時間，但現在透過快篩，只要幾分鐘，就能迅速知道結果。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，警方立刻在高雄鳳山逮到第一起毒後上路。（圖／翻攝畫面）員警拿出採檢棒，就在騎士的口中採集唾液，立刻進行快篩，唾液採檢驗毒快篩，20日全台上路，晚間七點多，就在高雄鳳山抓到第一名毒駕上路的嫌犯，高市警鳳山分局偵查隊長林俊宏表示，「見一男子騎乘普通重機車，與登記的車籍不符遂實施攔查，過程中發現該名騎士，手部疑似有注射毒品痕跡，警方對該名騎士，實施毒品唾液快篩檢測。」警方當下發現機車車籍資料不對，懷疑恐怕有問題，果然逮到毒駕。為了遏止毒駕，警方採購唾液快篩抓毒駕。（圖／民視新聞）而在台南永康，警方當下也發現一輛轎車違規，上前盤查發現駕駛持有毒品，也迅速對這名駕駛進行唾液採檢，當場驗出有一、二級毒品陽性反應，駕駛當場因為涉嫌毒駕遭到警方逮捕，能快速抓出毒駕，全因為這項利器。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，台南永康警方也逮到毒後上路。（圖／翻攝畫面）刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪點出，「他會很快速到，三分鐘到六分鐘之內，就能即時顯現。」警政署全新採購的這款唾液快篩試劑，可以在短短的三分鐘內，揪出七種台灣常見的毒品，包含海洛因、安非他命、Ｋ他命、依托咪酯等毒品，過去需要驗尿、驗血，得等上好幾天，無法當場制止毒駕，如今現場採驗、現場就能扣車，鄭偉豪表示，「如果呈陽性的話，處以道交條例第35條，罰以3萬元以上12萬元以下的罰鍰以外，同時移置保管車輛，還要吊扣駕照移置2年。」唾液採檢快篩上路，避免更多毒駕危害。原文出處：毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車 更多民視新聞報導高雄變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸天公爐偷渡酒檳榔進監所 花蓮警逮人沒收無人機最高可罰150萬元車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝民視影音 ・ 1 天前