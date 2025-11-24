TWICE高雄演唱會圓滿落幕 子瑜母致謝高市府全力協助：身為家長很感動
記者洪正達／高雄報導
韓國人氣女團 TWICE 近日在高雄舉行連續兩日的演唱會，吸引海內外粉絲湧入高雄市。這場活動不僅氣氛熱烈，也展現城市能量與大型演唱會接待能力。其中，台灣成員周子瑜的母親特別在演唱會結束後向高雄市政府表達深深謝意，感謝市府在城市視覺設計、交通動線與整體協助上的付出，讓 TWICE 首度於高雄舉辦的演唱會能夠順利、圓滿地完成。
子瑜的母親表示，這次演唱會能夠呈現如此美好的整體體驗，高雄市政府的協力功不可沒。從市區巡迴的藍色燈光到捷運系統配合 TWICE 的進站廣播與主視覺設置，都讓城市洋溢著迎接 TWICE 的熱度，也讓全球 ONCE 深刻感受到高雄的熱情與好客。她直言：「高雄真的把 TWICE 當城市的大事在迎接，作為家長真的很感動，也很感謝市府對孩子與團隊的支持。」
談到演唱會現場，她表示，兩天坐在台下看著子瑜與 TWICE 成員全力以赴的模樣，心中充滿驕傲與感動。看到子瑜在舞台上穩定、自信並享受演出，讓她非常踏實。她更分享，在演唱會途中意外被拍到上大螢幕，與滿場粉絲一同揮舞應援棒、尖叫歡呼，是難得又特別的經驗，也感受到 ONCE 的溫暖支持。
子瑜的母親形容，高雄兩場演唱會的氣氛熱鬧得像一場城市共同舉辦的喜事，因此她甚至產生了「像在嫁女兒」般的激動與緊張。能在這樣的夜晚與所有粉絲共同歡笑與感動，是令她深刻難忘的回憶。
她也提到，除了市府全方位的協助，高雄捷運的主動配合、許多店家提供的家鄉伴手禮與美食、以及親友們的支持，都讓這次活動更添溫度。最重要的是全球 ONCE 的熱情與愛，使這兩天的演唱會更加完美。
最後，她期待 TWICE 未來帶來更多優秀作品，也希望粉絲能把演唱會的能量帶回生活。《玲氏物語》下一期也將推出，小幫手已在場外記錄粉絲的應援畫面，邀請大家一起來找找是否有自己的身影。
