TWICE高雄演唱會無法全員到齊！彩瑛患「迷走神經性昏厥」將缺席

韓國女團TWICE本週末（22、23日）將首度來台，降臨高雄世運開唱。不過JYP娛樂今（20）日晚間在社群中拋出消息，團員彩瑛因被診斷出迷走神經性暈厥，在醫療團隊建議下需要更多時間休養，因此將無法參與高雄、香港與曼谷世巡場次，向粉絲們表達歉意。

JYP娛樂發出聲明，說明彩瑛近日被診斷患有迷走神經性暈厥，在醫療團隊建議下，需要一段時間休息。經過評估與討論後，最終決定彩瑛需要更多時間休養，因此將暫停演藝活動至今年年底。

聲明中表示，彩瑛將無法參與高雄、香港與曼谷的巡演場次，彩瑛本人對此也感到非常失望。公司理解這項公告可能會讓大家對彩瑛狀況感到擔心，但仍誠摯感謝所有粉絲在這段期間的理解與支持。JYP將全力支持彩瑛，確保她能充分休息並完全恢復健康。

JYP聲明。圖／翻攝自TWICE官方社群

