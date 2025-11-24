TWICE高雄演唱會結束！子瑜發文喊「回家真好」 網淚：哇灰常愛哩

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國女團「TWICE」上週末登上高雄世運主場館，帶來出道十年台灣首場演唱會，感動不少台灣ONCE(粉絲名)。今(24)日成員們陸續搭機返韓，「台灣女兒」子瑜稍早也發文分享了2天演唱會的後台美照，喊話「回家真好」，再感動一票粉絲。

子瑜在社群發出多張美照，當中有在舞台上跟粉絲們的合影留念；與成員Mina、定延合照，以及多張超美獨照，並向台灣粉絲喊話「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好」。

貼文一出，不少粉絲也回應「謝謝妳這10年不放棄的堅持了下來！歡迎回家我們永遠愛你，明年大巨蛋見」、「歡迎回家！哇灰常愛哩！要多多帶賊賊們回來玩！」、「看到那個黃色的「請勿靠近」都覺得親切了起來」、「歡迎回家」、「明年再帶著賊賊們跟彩彩來台北玩吧，永遠是我們的驕傲」、「謝謝你沒有放棄」、「謝謝妳每年願望不放棄我們，以後也要常常回來看once」。

而TWICE 2天演唱會一共吸了11萬名ONCE朝聖，成員們也宣布明年3月轉戰台北大巨蛋，除了原先的21日，再加碼開22日場次，讓粉絲們超興奮，嗨喊明年3月再見。

