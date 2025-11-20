TWICE高雄確定少一位 彩瑛患迷走神經性暈厥停工到年底

彩瑛自10月起即缺席巡演，TWICE 8名成員完成馬來西亞、雪梨、墨爾本站演出，本周末將在高雄世運主場館演出兩天。（翻攝TWICE IG）

韓國超人氣女團TWICE本週六、日將是出道10年以來首次在台灣全體開唱，就在演唱會舉行的前兩日，今（20日）晚間JYP娛樂突然宣布，成員彩瑛日前被診斷為迷走神經性暈厥（vasovagal syncope），必須以身體復原為重，需長時間休養，年底前將暫停所有演藝活動。

JYP娛樂公告表示，彩瑛近期被診斷出患有迷走神經性暈厥（vasovagal syncope），經醫療諮詢後建議需要充分休養。基於進一步檢查與多方討論，我們決定彩瑛將在今年年底前暫時停止活動，並僅有限度參與部分行程。彩瑛本人對此感到非常遺憾，並對自10月起無法參與活動的粉絲致上誠摯歉意。

TWICE高雄演唱會主辦LIVE NATION推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」企劃。（Live Nation提供）

事實上，彩瑛自10月起便缺席了 10 月 25 日在馬來西亞吉隆坡場的演唱會，之後又因病請假，缺席11月初雪梨及墨爾本站。JYP娛樂也確認她將無法參與《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會的高雄、香港與曼谷場次。

TWICE成員彩瑛診斷出患有迷走神經性暈厥，公司JYP娛樂宣布她在年底前暫停活動。（翻攝彩瑛IG）

