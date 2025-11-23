TWICE高雄開唱二日！周子瑜綁馬尾、秀台語互動粉絲

TWICE高雄二日，周子瑜綁上馬尾，還用台語跟粉絲互動聊天。（圖／民眾提供）

韓國女團TWICE高雄演唱會第二天活動精彩紛呈，吸引超過5萬名粉絲熱情參與。台灣成員周子瑜特別綁起馬尾並用台語與粉絲互動，展現地道台灣特色；隊長志效為呈現最佳狀態，演出當天下午特地外出跑步；而周子瑜的媽媽黃燕玲更在前一天於休息室準備了滿滿兩大桌台南美食，包括大腸包小腸、雞排、珍珠奶茶等道地小吃，為TWICE首次來台開唱增添溫馨氣氛。

演唱會第二天，整個會場就被藍色手燈照亮，營造出壯觀的視覺效果。台灣成員周子瑜與前一晚不同，特意綁著馬尾出場，並用純正的台灣話向粉絲表達思念之情。周子瑜親切地用台語向粉絲表示：「我是子瑜，我很想妳們，你們有想我嗎」，當粉絲熱情回應後，她又補上一句「多謝」，展現親民魅力。

另一位成員娜璉也展現了驚人的中文能力，流利地說出一長串中文，讓現場粉絲驚喜不已。娜璉向粉絲承諾會認真演出，希望大家都能留下難忘回憶，並強調今天是最後一天，鼓勵大家要玩得更加開心。

TWICE高雄第二天開唱前，隊長志效先到亞灣區慢跑，展現準備好了。（圖／翻攝IG＠_zyozyo）

值得一提的是，隊長志效在個人Instagram限時動態中分享了當天下午在亞灣區輕軌沿線慢跑的畫面，並配上「今天的演出也已經準備好加油了」的文字，展現她為了呈現最佳表演而積極準備的專業態度。

演唱會不僅以美麗煙火伴隨最後一首歌曲完美收尾，周子瑜的媽媽黃燕玲更在前一天於休息室準備了豐盛的台南美食。黃燕玲表示：「就是我們很道地小吃呀，譬如說大腸包小腸，那個...雞排，珍珠奶茶是一定要的啦，滷肉飯...對還有滷味，就是她傳給我的要我買的。」這些美食不僅展現了台灣的飲食文化，也為團員們補充演出所需的能量。

TWICE高雄開唱，粉絲在場內外支持，周子瑜媽媽也送上台南美食補元氣。（圖／民眾提供）

TWICE的魅力不僅限於場內，許多粉絲甚至在看過第一場演出後，隔天仍到戶外廣場聆聽「漏音」，展現了ONCE（TWICE粉絲名稱）對偶像的熱情與支持，從場內延伸到場外，形成一股強大的粉絲力量。

