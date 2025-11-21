TWICE高雄開唱倒數！全城「藍燈應援」世運大道交通封閉管制一次看





韓國人氣女團 TWICE 將於本週末（11月22日、23日）在高雄國家體育場（世運主場館）盛大開唱！為了迎接這場國際級的音樂盛事，高雄市政府不僅啟動了全城藍色燈光應援，更公布了世運大道將實施全段封閉管制，呼籲歌迷多加利用大眾運輸。

圖片來源：twicetagram

高雄限定「藍燈應援」7大地標閃耀！

為了表達對TWICE的熱烈歡迎，高雄市府啟動了獨一無二的 「藍燈應援」 活動。即日起至11月23日期間，多處知名地標將在夜間點亮藍色燈光，讓整座城市沉浸在一片TWICE專屬的夢幻藍海中：

燈光秀地點 (17:30 - 23:00)

海洋流行音樂中心

中央公園（捷運站1號出口）

大港橋

衛武營國家藝術文化中心

愛河

高雄港旅運中心

美麗島捷運站

此外，在世運主場區、中央公園等地的部分 交通號誌燈 也將換上「LOOK TWICE」、「TWICE 2025 KAOHSIUNG」等應援字樣，讓ONCE（TWICE歌迷名稱）從抵達高雄的那一刻起，就能感受到濃厚的應援氛圍。

圖片來源：chenchimai

世運大道全段封閉管制，交通資訊總整理

為確保演唱會期間人潮動線順暢與安全，高雄市交通局宣布，世運主場館前的 世運大道 將實施嚴格的交通管制：

管制日期： 11月22日（六）、11月23日（日）

管制時間： 每日上午 8時 至晚上 12時

管制內容： 世運大道全段封閉管制，禁止車輛通行。

圖片來源：高雄交通局

交通局強烈建議歌迷 盡量搭乘大眾運輸 或步行前往會場。演唱會當日，高雄捷運公司已規劃提高疏運量能，並將加開台鐵及高鐵的北上列車，以利散場動線順暢。前往會場可搭乘 高雄捷運紅線 至 世運站 後步行前往。管制區周邊道路將加強 違規停車拖吊取締，請民眾務必遵守規定。

圖片來源：高雄交通局

圖片來源：高雄交通局

圖片來源：高雄交通局

TWICE高雄演唱會不僅是音樂盛事，更是一場融合城市地標的盛大應援活動。請前往的歌迷務必留意交通管制時間，提前規劃行程，一同享受這兩天的藍色浪漫！

