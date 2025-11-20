TWICE高雄開唱前宣布「9缺1」！彩瑛確定缺席 JYP公告曝健康情況

即時中心／綜合報導

出道10年的南韓人氣女團TWICE，本週六起將一連兩天在台灣成員子瑜的家鄉高雄開唱；然而昨（20）日晚間卻傳出成員彩瑛身體出狀況，將無法參加世界巡演在高雄、香港與曼谷的場次。

TWICE所屬經紀公司JYP娛樂在昨晚發出聲明，表示彩瑛近期被診斷出患有「血管迷走神經性昏厥（vasovagal syncope）」，根據醫療團隊的諮詢建議，她需要進行一段時間的休養。

在經過進一步的檢查評估、專業醫療建議以及深入討論後，得出彩瑛需要更多時間來恢復健康的結論。因此，為了將彩瑛的健康與休養放在首位，她將暫停活動至今年底。

聲明強調，後續將遵循以健康為最優先考量的方針，彩瑛將僅有限度地參與接下來的行程，並可能會缺席部分既定活動。

「我們也必須遺憾地通知大家，她將無法參與世界巡迴演唱會的高雄、香港及曼谷場次。彩瑛本人對此亦感到相當遺憾與失望。對於自 10 月起無法參與粉絲活動以及『THIS IS FOR』世界巡演，她也再次表達了最誠摯的歉意。」

JYP娛樂也表示，在這個艱難的時刻，衷心感謝所有粉絲的體諒與支持。公司將竭盡全力提供支援，確保彩瑛能夠專心休養並完全康復。





