TWICE高雄開唱前忙翻！娜璉首爾跑行程 子瑜快閃東京揪媽媽同行

TWICE台灣成員子瑜（左圖）今在東京出席時尚活動，團友娜璉也在首爾為代言品牌站台。翻攝X@oricon、翻攝IG@nayeonyny

TWICE行程真的滿檔！本週六日（22日、23日）將一連兩天在高雄世運主場館開唱的她們，今（20日）仍賣力跑活動，成員娜璉一早就在首爾出席美妝活動，台灣成員子瑜則快閃日本，飛至東京為精品站台，就連媽媽黃燕玲都被粉絲捕捉到陪著女兒一起去！

子瑜微露香肩！快閃東京站台

子瑜今在東京出席精品活動。翻攝X@modelpress

子瑜今在東京出席義大利精品品牌Max Mara的快閃活動，身穿平口禮服大秀香肩的子瑜，穿著品牌經典的Ludmilla大衣亮相，典雅中帶點小性感，讓她興奮地說：「禮服上點綴了許多水晶，看起來非常優雅。」高人氣的她，也吸引許多粉絲追星，還被捕捉到媽媽也跟著一起去。

子瑜小露香肩展露性感。翻攝X@oricon

而在首爾跑活動的娜璉，則為代言的韓國彩妝品牌fwee新品上市記者會，穿著黑色繞頸短洋裝美美亮相，造型優雅又俏麗。娜璉今也善盡代言人之責，除了賣力跑活動，還更新美照宣傳新品，準備發揮帶貨實力。

代言人娜璉美美登場

娜璉今為代言的彩妝品牌一早就上工出席活動。翻攝IG@nayeonyny

而TWICE週末一連2天預計在高雄辦演唱會，由於是她們出道10年的首次登台演出，更顯特殊意義，高雄也已點亮七大地標應援，一起歡迎台灣成員子瑜帶成員們回家開唱，見證這歷史瞬間。

高雄中央公園捷運站1號出口等七大地標，已為TWICE點燈造勢。Live Nation Taiwan提供



