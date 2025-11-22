TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
韓國女團TWICE今（22）晚在高雄世運主場館開唱首日，上午警方在現場維護秩序、交通安全，卻發現有違規攤販。民眾拍下畫面PO網，只見員警對攤販開單，讓民眾質疑該不會盜版商品又出沒？警方說明，尚未發現有人販售盜版品，針對無人在場的違規攤販已限期撤離3件，妨礙通行的違規攤販已告發5件，另有20件勸導離開。
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。
另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20件，警方也將會持續加強告發，依法取締。
