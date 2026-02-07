TWICE高雄開唱太幸福！子瑜媽把飯店變夜市 34分鐘花絮Sana親揭「紗瑜CP」超暖對話

子瑜（中）終於把TWICE成員帶回家鄉開唱，花絮影片記錄下感動時刻。翻攝YT@TWICE

韓國超夯女團TWICE昨（6日）釋出去年11月唱進高雄世運主場館的花絮影片，記錄了台灣成員子瑜，首度回家鄉開唱的感動瞬間！此外，子瑜的媽媽黃燕玲也盡地主之誼，直接把飯店走廊一秒變身成夜市，讓TWICE成員感激地說：「謝謝子瑜媽媽！」

TWICE高雄世運花絮曝光！子瑜感動瞬間全記錄

TWICE去年11月22、23日首度唱進高雄世運主場館，還是台灣成員子瑜出道10年首度回到台灣演出，無論是子瑜本人，還是ONCE（粉絲名）都期盼這天已久。在官方花絮中，也記錄了子瑜落地小港機場，看到大票ONCE接機的瞬間，以及子瑜圓滿結束2天演出，露出既欣慰又激動萬分的複雜心情。

子瑜完成高雄的2場演出，喜悅藏不住。翻攝YT@TWICE

娜璉（右）在演出後很驚訝子瑜能忍住不哭。翻攝YT@TWICE

子瑜（右）透露自己本來就不太會哭。翻攝YT@TWICE

成員Sana也爆料，曾在演唱〈Dance The Night Away〉時問子瑜「幸福嗎？」，聽到子瑜跟她說「很幸福」，也讓Sana十分開心，特別與ONCE揭露兩人的超甜互動。

子瑜媽寵TWICE！台灣小吃塞滿飯店走廊

子瑜媽媽動員友人將夜市小吃都買進飯店。翻攝YT@TWICE

飯店走廊堆滿小吃。翻攝YT@TWICE

Momo蹲在走廊挑美食。翻攝YT@TWICE

兩手都是食物的Mina，感謝子瑜媽媽的熱情款待。翻攝YT@TWICE

子瑜挑了米血糕、大腸麵線等小吃。翻攝YT@TWICE

子瑜一到飯店就吃了想念已久的餅乾。翻攝YT@TWICE

此外，子瑜的媽媽也號召友人，再次把夜市小吃搬進飯店，採買了許多手搖飲、滷味、大腸麵線、炸雞排、大腸包小腸等道地台灣味，讓成員們陷入「選擇困難」，也感謝子瑜媽媽的貼心與用心。子瑜也挑了許多美食回房間享用，大讚：「是想念已久的滋味。」

Sana偷閒逛超商！店員當場嚇歪

Sana逛超商被店員認出，店員當場嚇壞。翻攝YT@TWICE

Sana也偷閒逛飯店旁邊的超商，當她一走進超商時，工作人員先徵求店員能否拍攝，沒想到店員說「若是TWICE粉絲就可以拍」，沒想到Sana下一秒立刻轉頭致謝，讓店員當場嚇到摀起嘴巴，讓Sana笑說：「是不是被認出來了？」店員也在遠處大喊：「好漂亮！」讓Sana露出開心微笑，還說：「現在店內也在播放我們的歌。」很感謝高雄的熱烈歡迎。

子瑜更在影片尾聲提到，TWICE將在3月移師台北開唱，大巨蛋的演唱會也因ONCE的熱情搶票，從2場加開到3場，3月20、21、22日將首度唱進台北大巨蛋，TWICE也成為第一組在大巨蛋唱至3場的韓國女團，再度寫下新紀錄。



