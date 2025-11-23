TWICE高雄開唱引發「追攤」風波 攤商抗拒盤查甩警致傷遭送辦

一名女警取締違規陳姓攤商時，陳拉攤車逃跑，女警遭甩開跌跤受傷，陳被其他員警逮捕。警方提供

韓國女團TWICE連唱兩天，吸引大批粉絲湧入高雄世運主場館，也帶來大量違規攤販。昨晚取締行動中，1名25歲陳姓攤商拒查逃逸，甩開追查的女警，導致該員跌倒受傷；警方除依妨害公務與傷害罪嫌，將該攤商移送偵辦，同時強調，今日演出仍將派員加強取締。

TWICE成軍10年首度來台開唱，兩天共吸引數萬粉絲，湧入高雄世運主場館，不少攤商也趁勢在場外兜售燈牌、手燈與扇子等應援小物；然而，部分攤商沒有申請許可，持續在道路旁擺攤，引發轄區警分局取締。

左營分局指出，25歲的陳姓男子昨日下午因違規占用道路擺攤，已遭警方開罰，但晚間又回到場外販售。晚間6時許，陳姓女警執行專案勤務時再度查到陳男，對方拒絕配合查察身分證，並拖著攤車拔腿就跑，女警追上欲制止時遭甩開，重心不穩倒地，褲子磨破、膝蓋與手指受傷。

現場其他員警立即將陳男帶回派出所釐清，受傷員警先在場館醫護站處置傷口後送醫驗傷；警方除再度對攤商開罰外，也依妨害公務與傷害罪嫌將陳男送往橋頭地檢署偵辦。

分局長謝承甫事後前往慰問受傷員警，並強調執勤期間不容暴力抗拒，今日館外仍將進行取締勤務，以維持秩序。 Threads上也流傳攤商逃逸影片，引發多名網友直呼「警察太辛苦了」。



