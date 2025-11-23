TWICE高雄開唱爆「搖滾區強光直射」爭議 VIP粉絲眼睛刺痛、暈眩

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國女團TWICE 昨（22）晚在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名粉絲進場，不過演出結束後，卻出現許多「舞台燈光直射」的爭議。多名VIP與前排觀眾反映，演唱會途中不斷被強光照射，出現刺痛、暈眩甚至想吐的情況，而主辦單位的處理方式也引發不滿。

韓國女團TWICE 昨（22）晚在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名粉絲進場。（圖／翻攝自TWICE X）

TWICE本次演出採用360度環繞舞台，但因舞台高度偏高，加上搖滾區全為座位配置，許多粉絲必須抬頭觀看，甚至有人被柱子擋住，變成「視線不良區」。

廣告 廣告

另外，多名VIP與B12區前排觀眾指出，側舞台燈光從頭到尾直射眼睛，「強光刺眼到完全看不到舞台」，部分人甚至因為頭暈、眼睛刺痛而無法專心看表演。

粉絲向現場人員反映後，被告知可以「移動到後排」，但因演唱會已進行過半，加上人潮擁擠，補救措施難以全面執行，讓受影響的觀眾更加不滿。不少VIP粉絲表示，花了8800元購買前排座位卻得到這種體驗，非常失望。

更多FTNN新聞網報導

TWICE首次來台開唱！ 玉澤演幽默喊話：歡迎來台灣

TWICE彩瑛身體出狀況！暫停活動到年底 「確定缺席高雄演唱會」

粉絲嗨翻！TWICE演唱會確定加場 高雄連唱2場「明早同時開搶」

