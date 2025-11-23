TWICE高雄開唱首日傳災情！粉絲砸8900買VIP只見一片白...子瑜也「美到發光」

網友分享VIP「B12區」如無限顆閃光彈襲擊。圖／翻攝自Threads

南韓超人氣女團TWICE本週末連續2天在高雄國家體育場舉辦演唱會，昨（22）日首日就吸引場內外超過6.8萬名ONCE熱情參與，不過首場演出卻傳出「舞台設計嚴重瑕疵」，多名B12區觀眾控訴整場被強光直射，眼睛刺痛的令人頭暈想吐，甚至哭著看完2小時演唱會還摔斷腿，怒批花8900元買VIP門票體驗閃光彈，連子瑜都「容光煥發」。

有觀眾在社群控訴，VIP「B12區」舞台設計嚴重瑕疵，對面側舞台強光整場直射眼睛，刺痛到受不了，到演唱會尾聲甚至暈眩想吐；原PO指出，現場反映後，主辦單位僅回覆「無法調整」，詢問能否退票也被拒絕，只提出「可移動到別區第20排」的補救方案，令粉絲直呼「極度沒誠意」，雖然工作人員隨後表示可再協助換區，基於表演持續進行、場次也已經過半，人員最終不了了之，「整區民眾只能忍著強光看完整場」。

另一名購買B12第1排的粉絲拍下被鐵柱擋住舞台的慘況，氣憤表示，「原本超期待，結果進場直接傻眼」，一根柱子正好在正中央，「只能在夾縫中求生存」；儘管如此，他仍苦中作樂表示，「好險旁邊的人很會喊應援，氣氛還是超好」，根本用愛發電。

網友分享VIP「B12區」如無限顆閃光彈襲擊，手機錄影畫面甚至一片白。圖／翻攝自Threads@kotetsu.91tm

網友痛批燈光設計不佳，連瑜都「美到發光」。圖／翻攝自Threads@tu___yun

也有粉絲崩潰形容整場是「世界上最糟演唱會」，怒批「8800元只聽得到音樂」，什麼都看不到，直言「當初3800元門票好好的為什麼要來1樓，真的好痛苦」，只有蹲在地板才看得到螢幕，無奈道「腳還摔斷了」，覺得自己如「世界上最大的盤子」痛上加痛。

網友見現場畫面，只見舞台超強聚光燈直射觀眾區，形容「這看起來像是核爆」、「普發現金變閃光彈體驗」、「現場肉眼看是一片白光，跟太陽一樣刺眼！」、「這樣手機鏡頭被照到不會壞掉嗎？」表示隔著螢幕看眼睛就超痛，難以想像現場情況，相當離譜。

據了解，現場工作人員在活動開演前有提醒B12區觀眾該區域「會被強光照射」，可協助換位置，另外根據以往該主辦單位的入場辦法指出，「開演10分鐘以內覺得位置有問題，可以向相關工作人員提出換位置，或者離場全額退費」；至於網友痛批主辦單位「一句無法改善」就忽略進場觀眾的權益與健康，認為應向受影響觀眾提出「相對應的補償」，盼官方能盡速改善，避免第2天場次再度重演強光災難。



