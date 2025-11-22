TWICE高雄開唱首日獻唱〈日不落〉 子瑜嗨喊：終於帶成員們一起來了
韓國天團TWICE於本週末（22、23日）連續兩天在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》，這是TWICE出道十週年首次來到高雄開唱，預計吸引共11萬名粉絲ONCE到場朝聖！
首日演出以斥資打造的360度全方位舞台震撼登場，搭配炫目燈光與高空煙火，帶來前所未有的視覺體驗。開場以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉揭幕，成員們從舞台緩緩升起，全場5.5萬名觀眾尖叫聲不斷。隨後，TWICE接連演唱〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多首熱門歌曲，展現國際級天團的強大氣場與十年磨練的默契。
演出中，TWICE成員以中文與粉絲互動，JIHYO說：「你好，我是志效。」TZUYU表示：「我是子瑜，終於帶著成員們一起來高雄了！」JEONGYEON則向大家問好：「大家好，我是定延。」MOMO表達思念：「我很想你們。」NAYEON也說：「大家好，我是娜璉。」DAHYUN深情告白：「我愛你們。」SANA簡單問候：「你好。」MINA則表示：「大家好，謝謝。」真摯的互動讓現場氣氛溫馨又感動。
個人舞台環節成為另一亮點，每位成員展現獨特風格與才華，帶來各具特色的表演，讓粉絲情緒再度高漲。隨後全員合體演唱〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億金曲，引發全場大合唱。演出尾聲，〈Feel Special〉與〈ONE SPARK〉將氣氛推向巔峰，璀璨煙火與LED燈海交織出震撼畫面。
安可環節中，TWICE帶來十週年新曲〈ME+YOU〉與〈Magical〉，並特別為高雄粉絲準備中文歌曲〈日不落〉，掀起最終高潮。超過兩小時的演出中，TWICE以30多首歌曲展現唱跳實力，首日演出在滿場歡呼與感動中畫下完美句點。
