TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以台語打招呼：「大家好，我是子瑜！」之後不只與團員們驚喜演唱蔡依林的經典歌曲〈日不落〉，更準備了一封告白信，讓台下粉絲聽了忍不住落淚。
周子瑜演唱會開場便直呼：「我終於帶我的成員們一起回來高雄了！」並表示自己非常開心，期待已的這一天終於到來了，「相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，我們一起好好享受這一晚，好嗎？謝謝。」過程中TWICE不只帶來多個精彩舞台，更為了高雄場演唱會演唱蔡依林〈日不落〉，讓粉絲十分驚喜。在演唱會將結束時，周子瑜拿出手寫信，害羞地問大家：「我就是準備了一些話，念給你們聽可以嗎？」全場粉絲也回應：「可以！」
周子瑜表示，自練習生時期到出道的這10幾年來，內心有許多矛盾的情緒，「有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有相信。」她回憶，還沒有出道前自己只是個喜歡在家裡唱歌跳舞的小女孩，但心裡卻曾偷偷許願，希望有天能成為明星，「從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。 我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇。」
周子瑜坦言，這一路上有萌生多次放棄的念頭，雖然最終她都選擇相信自己堅持下去，但看似一切順利時，心中總會感到空虛與無助，且常有想家的時候，「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話 ，而是因為我真的想要也渴望。」所以她願意繼續為自己的種子澆水，「也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己，也照亮那些看似渺小卻真實的希望。」 最後她也不忘感謝每位支持自己的粉絲，還有高雄為她們做的一切，「非常謝謝你們，愛你們。」
更多FTNN新聞網報導
子瑜撂台語「我很想你們」！曝彩瑛缺席很內疚 TWICE驚喜宣布「3月大巨蛋加場」連唱2天
子瑜出道10年首度在台開唱！TWICE分批抵高雄 粉絲擠爆小港機場迎接女神
TWICE高雄巡演倒數！周子瑜母親現身海外行程 分享母女港澳菲旅遊照
其他人也在看
直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷
在韓出道10年的台灣成員子瑜，今（22日）天終於把成員TWICE帶回台灣開唱，今晚在高雄世運主場館舉行TWICE第1場的台灣演出，子瑜在演唱會尾聲，特別準備了一封信，要念給台灣ONCE聽。鏡報 ・ 1 天前
3度手術恐失明！甲狀腺低下引眼疾 高慧君抗病7年曝和解心情
曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺問題導致眼部肌肉異常，造成嚴重斜視，近期更連續接受三次眼部手術，甚至已作好最壞打算。昨（22）日高慧君發文，坦言自己從最初的崩潰難過，到現在逐漸學會釋放壓力、與疾病共存，敞開心路歷程，引發粉絲心疼與鼓勵。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE唱〈日不落〉驚喜全場 子瑜念信告白台灣粉絲「愛你們」
韓國女團TWICE今（22日）在高雄世運主場館帶來《WORLD TOUR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG》第一場演出，出道10年首次回家鄉開唱，周子瑜獲得超多尖叫應援。她開場問候就以台語「打給厚，哇洗子瑜」（大家好，我是子瑜）展現台南麻豆女兒的親切感，而她特地準備一封信，現場念給台灣歌迷聽，成員們在一旁聽得吃醋，問：「那妳有什麼話要跟我們說嗎？」非常可愛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 1 天前
直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）、明（23日）兩天在高雄國家體育場登場。演唱會首日，接近尾聲時，子瑜深情念著手寫信，讓全場5萬人哭爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE宣布2026年台北加場演出 (圖)
韓國女團TWICE 23日晚間在高雄國家體育場舉辦THIS IS FOR演唱會，除演唱中文歌「日不落」，也宣布2026年台北大巨蛋加場演出。中央社 ・ 16 小時前
金馬62慶功｜張震「幸運物」助攻稱帝 連跑3間廟足跡曝光
張震昨晚（ 11╱22）以《幸福之路》拿下第62屆金馬獎「最佳男主角」，這也是他的第2座影帝，今凌晨慶功宴上他秀出「幸運物」是1顆糖，而且還跑了3間廟，「我常常去自己家旁邊的土地公廟，幾乎每天都會去，平常每年會去拜南港的聖母宮，我今天帶的『lucky物』是南港奉天宮的，但我去拜拜都是拜平安、身體健康，那天是拜完看到桌上有糖果就順便拿了1個，這個糖應該會跟獎座放一起」。他也透露有為劇組準備幸運物，「我買了6頂順澤宮的帽子送他們，他們戴還蠻好看的」。太報 ・ 1 天前
TWICE高雄演唱會 場內外人數達6.8萬 (圖)
韓國女團TWICE首次到高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高雄市政府交通局表示，22日場內外即時人數達6.8萬人。中央社 ・ 22 小時前
TWICE官方商品不夠賣 半天８成完銷 疑攤販賣盜版惹議
韓團TWICE22號在高雄開唱，白天現場已經熱鬧滾滾，大批粉絲提前到場搶購應援商品，但這時外面廣場，也出現許多流動攤販，有粉絲發現其中似乎還賣盜版商品，警方獲報也到場取締，但由於真假難辨，最後以流動攤販，開罰驅趕。TVBS新聞網 ・ 1 天前
高雄海線探險趣 認識漁村故事
記者古可絜／高雄報導 2025海線潮旅行全新企劃「高雄海線探險趣」昨日在高雄市彌陀區彌陀公園登場，活動結合互動式闖關遊戲、在地文化體驗及特色市集，完成關卡能集青年日報 ・ 15 小時前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 1 天前
2025高雄咖啡節人氣爆棚 首日吸引3萬人聞香朝聖
第二屆「二○二五高雄咖啡節」廿二日於凹子底森林公園盛大登場，安排六十攤精品咖啡與特色甜點品牌，並精心規劃金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育等豐富活動，完整展現高雄咖啡產業從產地到都會的多元風貌，現場咖啡香氣四溢，首日即吸引超過三萬人聞香朝聖；開幕儀式由充滿原民熱情的六龜區「尿布樂團」開場，並由高市府郭添貴秘書長、與會來賓、觀光大使高雄熊及台鋼雄鷹啦啦隊WingStars等，熱鬧揭開活動序幕。而市長陳其邁更聞香而來，驚喜現身咖啡市集，親自體驗香醇的原鄉精品咖啡，並熱情歡迎海內外遊客及演唱會歌迷粉絲，把握這難得的機會，感受高雄的暖冬咖啡浪漫。(見圖)高市府觀光局今(廿三)日說明，當日現場也有立法委員李昆澤、許智傑及高雄市議員王義雄、陳美雅等人到場支持，皆肯定高雄咖啡節成功推廣原 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
吳婉君突宣布「結束孽緣」！半夜鬆口透露心聲：體會到被照顧是多幸福的事
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，不過6月時曾被《鏡週刊》報導兩人已復合，但事後並未對於此事進行說明。直到今...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林大巨蛋「秒殺」 9萬張票火速完售！
面對歌迷熱烈敲碗加場，蔡依林透過經紀公司表示：「感謝歌迷的支持！目前沒有加開場次的計劃，這三場演出會努力把所有製作環節充分準備完善，以最佳狀態跟大家見面。」目前蔡依林已飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，日前釋出的花絮照片中，包括被男舞者高舉的「女王降臨」畫面、...CTWANT ・ 19 小時前
楊丞琳錄音淚崩「覺得自己不會唱歌」 認害怕自己的聲音
楊丞琳錄音淚崩「覺得自己不會唱歌」 認害怕自己的聲音EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬獎側寫／曾敬驊慶功訪問才剛結束 「抱著獎座走出店外」親自向粉絲道謝
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，結束典禮後的慶功宴，他收起激動的淚水，心情平靜許多。媒體訪問結束後，大家本想找他合照，卻一時不見人影，後來才發現，他已經走出店外，向等候多時的粉絲表達感謝。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
TWICE開唱！ 子瑜惹哭粉絲：我終於帶團員來高雄｜#鏡新聞
南韓人氣女團TWICE，週末在高雄連唱兩天，這也是台灣女孩周子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，讓現場擠進5萬名粉絲應援。子瑜特別用台語和大家打招呼，熱情說：我終於帶我的成員們一起來高雄了！這句話讓粉絲等了10年，全場感動落淚。鏡新聞 ・ 1 天前
歡迎回家！周子瑜出道10年 首度帶成員們回台開唱
韓國人氣女團TWICE於週末連續兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台籍成員周子瑜出道10年來，第一次帶領成員們回到台灣舉辦演唱會，周子瑜還唸了手寫信，分享這些年的心路歷程，感動許多粉絲。TWICE也非常台視新聞網 ・ 1 天前
請等6萬分鐘！蔡依林演唱會系統塞爆 1小時12萬張票沒了…粉絲崩潰哀號
許多民眾今天（11／23）都守在電腦或手機旁，就是為了搶音樂天后Jolin蔡依林的演唱會門票，蔡依林首度將在台北大巨蛋開唱，時間是2025年12月30日至2026年1月1日，一連舉辦3天的「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI 2025-2026」。不過今天大批粉絲搶票到天荒地老，因為許多網友無法順利登入網站，就算搶到票卻付款失敗，甚至有網友稱系統顯示要等6萬分鐘才能進入系統，讓網友崩潰吶喊。太報 ・ 19 小時前
（高雄直擊）TWICE把世運變跨年場！憋尿人龍、行李山、店家2千應援扇秒搶光
韓團TWICE今（23）晚6點半在高雄世運主場館迎來最終場，ONCE（粉絲）全面總動員，場外熱度翻倍狂飆；傍晚前的高捷世運站幾乎被粉絲「塞爆」，像是大型長蛇陣，有人忍不住打趣：「這畫面很像大學聯考現場」、「今天根本高雄版跨年吧！」記者在世運四周實際繞了一圈，目睹粉絲們幾大「挑戰關卡」，包括「關卡一」自由時報 ・ 21 小時前