TWICE高雄開唱驚喜滿滿！周子瑜手寫信吐10年心路歷程 「火苗差點熄滅」

韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱，而這也是台灣成員周子瑜出道10年以來首度回台開演唱會。而她一開場便以台語打招呼：「大家好，我是子瑜！」之後不只與團員們驚喜演唱蔡依林的經典歌曲〈日不落〉，更準備了一封告白信，讓台下粉絲聽了忍不住落淚。

韓國人氣團體TWICE昨（22）日於高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）

周子瑜演唱會開場便直呼：「我終於帶我的成員們一起回來高雄了！」並表示自己非常開心，期待已的這一天終於到來了，「相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，我們一起好好享受這一晚，好嗎？謝謝。」過程中TWICE不只帶來多個精彩舞台，更為了高雄場演唱會演唱蔡依林〈日不落〉，讓粉絲十分驚喜。在演唱會將結束時，周子瑜拿出手寫信，害羞地問大家：「我就是準備了一些話，念給你們聽可以嗎？」全場粉絲也回應：「可以！」

周子瑜現場讀信告白粉絲。（圖／翻攝自周子瑜IG）

周子瑜表示，自練習生時期到出道的這10幾年來，內心有許多矛盾的情緒，「有希望、有挫折、有孤單、有渴望，也有相信。」她回憶，還沒有出道前自己只是個喜歡在家裡唱歌跳舞的小女孩，但心裡卻曾偷偷許願，希望有天能成為明星，「從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。 我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇。」

周子瑜坦言，這一路上有萌生多次放棄的念頭，雖然最終她都選擇相信自己堅持下去，但看似一切順利時，心中總會感到空虛與無助，且常有想家的時候，「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話 ，而是因為我真的想要也渴望。」所以她願意繼續為自己的種子澆水，「也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己，也照亮那些看似渺小卻真實的希望。」 最後她也不忘感謝每位支持自己的粉絲，還有高雄為她們做的一切，「非常謝謝你們，愛你們。」





