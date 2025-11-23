TWICE高雄開唱 世運周邊攤商拒盤查逃跑致警受傷 (圖)
韓團TWICE週末在高雄世運主場館開唱，但世運大道卻有違規攤販販賣盜版周邊。左營警方表示，陳姓攤商拒不配合身分查證企圖逃跑，員警制止跌倒挫傷，全案依妨害公務、傷害罪嫌送辦。（高市左營警分局提供）
中央社記者洪學廣傳真 114年11月23日
