TWICE高雄開唱 全城藍色應援嗨翻港都！市府稽查房價全過關

迎接韓國人氣女團TWICE開唱，高市府首波「藍海應援」、點亮七大地標發動「巡迴視覺藍」燈飾與布置後，陸續有壽山觀景台、吉祥物高雄熊，以及多家高雄飯店觀光產業加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫。高市府觀光局提供



韓團TWICE將於本周末在高雄世運主場館開唱，吸引大量粉絲湧入高雄。為維護旅客權益並防止房價哄抬，高市府觀光局聯手消保官，針對24家旅宿進行專案抽查，確認房價均未超出備查標準；此外更搭配全城藍色燈光與飯店應援布置，打造沉浸式「藍色港都」氛圍，迎接ONCE粉絲安全、安心入住。

韓國人氣女團TWICE將於11月22、23日在高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會，高市府觀光局18日啟動首波「藍海應援」，點亮七大地標，再度聯合壽山觀景台、吉祥物高雄熊及多家飯店業者打造「巡迴視覺藍」，全城營造沉浸式應援氛圍。

為因應住宿需求大增可能引發的房價哄抬，觀光局與消保官聯手抽查24家旅宿，確認房價皆未超出備查標準。觀光局長高閔琳表示，市府長期採取「主動查核」與「海巡」模式，確保大型活動期間旅宿收費透明、合法，維護旅客權益及城市觀光形象；自2023年以來，觀光局已完成超過2800家次、4.2萬間客房查核，包括房價、公安、消防及衛生安全等項目。

觀光局表示，TWICE演唱會期間，高雄全城沉浸藍色應援氛圍，捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字點亮藍光，高雄熊變身藍色吉祥物加入應援，近20家飯店推出藍色主題布置、影片播放及專屬餐飲優惠，義大遊樂世界、翰品酒店、福華大飯店等也參與燈光與打卡活動，讓粉絲從踏入高雄的第一刻就感受滿滿熱情。

觀光局提醒，旅宿業者須遵守《旅館業管理規則》及《民宿管理辦法》，如有超收房價或任意取消訂房，將依《發展觀光條例》處1至5萬元罰鍰。市府與民間業者齊心合作，營造透明、安全的住宿環境，確保粉絲旅客能享受愉快的高雄旅行體驗。

