TWICE高雄開唱 城市級應援再現 (圖)

遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 22 小時前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 1 天前
五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」
楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊
第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前
江蕙春節重返小巨蛋 演唱會連開五場！時間地點、登記規則、票價座位一次看
「台語天后」江蕙回歸歌壇，先後於今年7、8、9月在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦《2025 江蕙演唱會 無·有》演唱會，創下高雄8場、台北20場的演唱會紀錄，如今《2025 江蕙演唱會 無·有》安可場時間出爐！將於大年初四（2/20）到初六（2/22），以及2/24、2/25在台北小巨蛋舉辦。演唱會門票採實名制登記抽選，11/13凌晨12點至11/14晚上11:59開放登記。江蕙要與歌迷們一起共度農曆新年，江蕙2026演唱會時間地點、售票時間、登記方式、實名制規則、票價座位一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前
不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！
台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、高爾宣OSN &王ADEN，第二波陣容再添重量級星光造咖 ・ 1 天前
第38屆金雞獎頒獎！易烊千璽演活「腦麻患者」 24歲成最年輕影帝
第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮於15日晚間舉行，24歲的易烊千璽憑藉在《小小的我》中飾演腦麻患者的精湛演技，獲得最佳男主角獎，成為金雞獎史上最年輕影帝。宋佳則以《好東西》相隔12年二度封后，鐘楚曦獲得最佳女配角獎，香港演員袁富華則拿下最佳男配角獎，成為首位集齊華語電影「三金」男配角獎的演員。台灣藝人林依晨、吳慷仁及賈靜雯也出席此次盛會，為典禮增添星光。TVBS新聞網 ・ 1 天前
TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待
娛樂中心／李筱舲報導韓國大勢女團TWICE將於本月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，這也是TWICE出道以來首次以完全體來台開唱。今年適逢出道滿十週年的TWICE，不僅將帶來歷年經典曲目與最新作品，也要讓台灣粉絲近距離感受團體十年累積的音樂魅力與舞台能量。民視 ・ 1 天前
演唱會聖地在台中 從跨年嗨到新年 蕭敬騰、玖壹壹、五月天「全A咖」集結
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中躍升全台演唱會聖地！市府致力打造台中成「流行音樂之都」，匯聚交 […]觀傳媒 ・ 1 天前
走鐘獎》Dcard Video豪摘3座成最大贏家！完整得獎名單一次看
台灣專屬網路創作者的年度最大盛事，第7屆走鐘獎頒獎典禮今（15日）晚登場，現場超過上百位YouTuber、KOL等共襄盛舉。其中就屬「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8項大獎，表現優異令人期待。《中時新聞網》也特別整理完整的走鐘獎得獎名單，供讀者們參考。中時新聞網 ・ 2 天前
湯姆克魯斯獲頒奧斯卡榮譽獎 「電影是我這個人的一部分」
好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）今（16）日在奧斯卡理事會獎（Governors Awards）獲頒奧斯卡榮譽獎，他除了在領獎時發表激勵人心的感言，「拍電影不是我做的事，而是我這個人本身的一部分。」他也開心地在派對上熱舞，顯見愉悅心情。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
慘遭「除名」踢出F4！朱孝天首露面開唱突淚崩
男星朱孝天昨（15）日在中國廣東陽江市體育館舉辦個人巡演「啟點的起點」，未料在翻唱齊秦經典歌曲《大約在冬季》時，情緒突然潰堤，唱到一半哽咽落淚，甚至在間奏時拿起毛巾擦拭臉上的淚水。這是朱孝天被爆將不參加F4的巡演消息後，首度公開演出，突然哭出來的畫面令台下粉絲心疼不已。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎》博恩決裂賀瓏！被問「殘酷二選一」自嘲：很怕出現他
第7屆金鐘獎今（15日）晚隆重舉行，吸引全台超過上百名創作者共襄盛舉，也不乏一些時事地獄玩笑話。薩泰爾娛樂創辦人曾博恩也以入圍者、頒獎嘉賓身分來到現場，結果光是在紅毯環節，就提到今年爆發劈腿爭議的賀瓏，讓人捏把冷汗。中時新聞網 ・ 2 天前
感動！妻夫木聰現身金馬《寶島》會影迷 談「這身分」喊抽空也要見
即時中心／潘柏廷報導日本國民男神妻夫木聰，受到台北金馬影展邀請於昨（15）日抵台，並在今（16）日中午於信義威秀宣傳其主演的最新電影《寶島》（Hero's Island）；他強調，自己擔任台灣觀光日本大使，而有這一個身分就一定有義務參加影展與大家好好見面，且他在日本正進行連續劇的拍攝，也因此努力喬出時間、檔期，抽空一點時間也要與大家見面。民視 ・ 1 天前
“咆哮山莊” (正式預告) | 電影預告
獲譽「人間芭比」的女星瑪格羅比，與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，即將在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀！正式預告中瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原；雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。 《“咆哮山莊”》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。 《“咆哮山莊”》演員陣容包括曾榮獲奧斯卡提名的周洪、沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗、伊旺米切爾、英國影藝學院電影獎得主馬汀庫恩斯。艾莫芮德芬諾身兼本片編導，並與曾榮獲奧斯卡提名及英國影藝學院電影獎肯定的喬西麥克納馬拉、瑪格羅比一同擔任製片。曾榮獲奧斯卡提名的湯姆艾克力和莎拉戴斯蒙擔任監製。 《“咆哮山莊”》的幕後團隊包含多位艾莫芮德芬諾的長期合作夥伴，像是榮獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎的攝影指導萊納斯桑德格倫、獲奧斯卡與英國影藝學院電影獎提名美術指導蘇齊戴維斯、入圍英國影藝學院電影獎的電影剪輯維多利亞博伊德爾、屢獲肯定的選角導演卡梅兒柯克尼，以及入圍英國影藝學院電影獎的作曲家安東尼威利斯。本片服裝設計由奧斯卡和英國影藝學院電影獎得主賈桂琳杜倫負責，並由葛萊美獎得主酷娃恰莉(Charli xcx)為電影創作多首原創歌曲。首支單曲“House”日前已發布，找來樂壇傳奇人物約翰凱爾(John Cale)跨刀合作，旋即在音樂圈引爆熱議。 上映日期：2025-12-05Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 21 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 2 小時前