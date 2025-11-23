TWICE高雄開唱 場外坐滿ONCE「聽漏音」應援
昨天也是TWICE高雄演唱會第一場，不只場內很嗨，無法入場的粉絲坐滿場外廣場聽「漏音」。特別是這次舞台在場中央，聽漏音無死角，從E區往上拍還能拍到場內的反射畫面，成為漏音熱區，粉絲說即使只是看到一點點畫面和聽漏音也很滿足。
場內粉絲興奮尖叫，場外應援的粉絲也跟著嗨，手燈變化與場內同步，有人熱舞、有人跟著唱，無法進場的粉絲幾乎坐滿了場外的廣場，儘管只能聽漏音，但能與眾多的ONCE為偶像應援大家都很興奮。
TWICE粉絲：「我很高興認識你，我很開心啊。」
高雄市運主場館是半開放的空間，因此場外聽漏音幾乎無死角，其中E區最熱鬧，不少人手舉高錄影，還有妹妹坐在爸爸肩膀上。
記者vs.TWICE粉絲：「大概錄八分鐘左右，（手會不會痠），會，（有錄到什麼嗎），在跳舞，這邊聽得比較大聲，（除了大聲之外，為什麼那麼多人拿著手機往上拍），因為其實上面有個地方有反射，可以看得到裡面，拍那些人還有燈光啊，會覺得這樣還不錯。」
原來對粉絲來說，只是拍倒影、聽漏音也很滿足，演唱會散場不少人還意猶未盡。
TWICE粉絲：「很感動啊等了十年，終於見到想見的人，很震撼最後面有焰火，非常漂亮，也很歡迎周子瑜回來台灣演唱。」
散場爆量的人潮擠滿捷運站，就像粉絲如願聽到演唱會的心情一樣滿。
