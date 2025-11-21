TWICE高雄開唱 大批熱情粉絲熬夜接機

TWICE 的熱情粉絲星期四下班，就從台北、台中來到高雄小港國際機場準備接機，深夜守候在鐵門外等待機場開門，只為站在第一排和偶像打招呼。（丁治綱攝）

韓國人氣女團TWICE將於22日、23日在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大批海內外歌迷湧入高雄，有熱情粉絲20日一下班，就從全台各地不約而同前來高雄小港國際機場準備接機，希望目睹偶像風采。

TWICE 熱情粉絲準備好自製的應援小物，在現場發放，一起分享TWICE 來台的喜悅。（丁治綱攝）

由於深夜機場會鎖門，粉絲們就在門外守候一夜，為的就是要在一開門能站在「接機第一排」，據了解，20日上午就擠進超過500名粉絲在接機大廳守候，嘉義來的粉絲小佩自製了TWICE應援小物與其他的粉絲分享，她表示，自己在她們還沒成團時就已經被圈粉，也已經買好接下來台北巨蛋的票，會一直追著TWICE跑。

