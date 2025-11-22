TWICE高雄開唱 大批粉絲湧入世運主場館 (圖)
韓團TWICE於22日晚間將登高雄國家體育館（世運主場館）開唱，吸引萬名粉絲朝聖，開唱前，場外粉絲聚集在大型看板處拍攝合影。
中央社記者林巧璉攝 114年11月22日
TWICE高雄開唱 警方周邊取締違規攤販 (圖)
台灣成員周子瑜所屬韓團TWICE於22日起一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，首日午後萬名粉絲陸續湧入會場，警方動員維安，並在周邊加強取締違規攤販。中央社 ・ 13 小時前
等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品
南韓女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，官方社群上前一天PO出一段台灣成員周子瑜的搞笑影片，湧入粉絲留言「子瑜終於回台灣了」，子瑜的媽媽日前也透露女兒十年來的心路歷程，更說出成員們之間...華視 ・ 19 小時前
TWICE高雄開唱 大批粉絲自世運站出站 (圖)
韓國女團TWICE於22、23日連2天在高雄國家體育場開唱，大批粉絲搭乘高雄捷運前往世運站。中央社 ・ 13 小時前
TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心
TWICE今開唱！粉絲「臨時被換位」 原因超貼心EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
直擊／10年了歡迎子瑜回家 粉絲燈箱應援喊話：希望逼哭子瑜
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連兩天在世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度緯來新聞網 ・ 13 小時前
粉絲搶拍高捷世運站內子瑜看板 (圖)
台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE於22、23日一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，萬名粉絲湧入會場，許多粉絲在捷運世運站出站後立即搶拍站內周子瑜的廣告看板。中央社 ・ 13 小時前
直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 1 天前
周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍
娛樂中心／楊佩怡報導南韓人氣女子團體「TWICE」迎接成團10週年紀念，準備於11月22、23日首次來到台灣演唱，降臨高雄世運主場館舉行「TWICE WORLD TOUR」世界巡迴，這也是台灣成員周子瑜首次帶領全團回到家鄉的環鄉之旅。如今只剩下2天就要返台開唱的她，昨（20日）一早就在社群辣曬逆天美腿，更嗨喊「這1句」引發網友關注。民視 ・ 1 天前
不只TWICE還有伍佰、孫淑媚！齊聚高雄開唱 2天賺進3.2億產值
「TWICE、伍佰、孫淑媚、曹雅雯、陳勢安」等歌壇巨星同時在高雄開唱，吸引大量粉絲湧入，高鐵站、捷運站人潮洶湧！高雄市觀光局預估，單是TWICE演唱會就可望為當地帶來新台幣3.2億元的觀光產值。但龐大人流也讓高雄市區飯店一房難求，許多外地粉絲反映住宿費用昂貴。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
