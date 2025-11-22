TWICE高雄開唱 大批粉絲自世運站出站 (圖)
韓國女團TWICE於22、23日連2天在高雄國家體育場開唱，大批粉絲搭乘高雄捷運前往世運站。
中央社記者林巧璉攝 114年11月22日
