TWICE高雄開唱 子瑜驚喜送上〈日不落〉帶歌迷夢回選秀時
韓國天團TWICE出道10年，今（22日）首度在台開唱，子瑜首度回家開唱，她也嗨喊：「終於帶成員們一起來高雄了」，期間更拿起小抄吐露赴韓發展一路以來的心聲，演唱會尾聲，子瑜也和成員們合唱〈日不落〉，子瑜過去選秀時就是唱蔡依林的歌，全場歌迷大合唱這首別具意義的歌曲，現場氣氛感人。
TWICE成軍10週年今（22日）起一連兩天在高雄國家體育場開唱，每場估計湧進5萬名歌迷，正式開唱前，TWICE排演時場外漏音，就有粉絲聽到歌后蔡依林的〈日不落〉，對於正式演唱相當期待。
26歲的台灣成員子瑜一上台就用台語打招呼，並對歌迷高喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，對比10年前遭黃安舉報台獨衍生的風波，這一刻讓全場粉絲感動不已。
回到家鄉或許感觸特別多，子瑜也拿出小抄吐露從練習生到出道這10幾年來的心聲，坦言心中一直摻雜許多矛盾心情，甚至一度很想家或想放棄，但沒有離開是因為心中希望的火苗從未熄滅。
這回TWICE首度登台誠意滿滿，不僅亮相新的舞台服裝、帶來實體煙火秀，演唱會尾聲，子瑜還驚喜送上一首中文歌，並邀請全場大合唱，正是下午彩排漏音的蔡依林〈日不落〉，音樂一下感動全場，因為子瑜選秀時就是選唱蔡依林的歌。
