TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了

韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。

子瑜表示：「很開心期待已久的這一天終於到來，跟我的成員一起到高雄，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，我們今天一起好好享受這一晚好嗎？」多賢也暖心表示：「終於在我們的驕傲子瑜家鄉開演唱會了。」SANA則高喊「哩厚（你好），這句話是我上台前子瑜教我的，我邊表演邊擔心會不會忘記怎麼講，幸好順利講出來了」。

廣告 廣告

粉絲大手筆做了公車、卡車應援等，子瑜的大陸粉絲「周子瑜吧」更是在演唱會場館外的路燈旗上高掛著「子瑜歡迎回家」、「我們的驕傲子瑜」的字眼，還在全台超過9000家超商的收銀機上做應援，祝福她高雄演唱會順利，而場外也有不少沒搶到票的粉絲在聽漏音，也跟著激動直呼：「歡迎子瑜回家。」

子瑜母親黃燕玲也透過個人YouTube頻道感性表示：「TWICE所有的粉絲們，這10年來一定都跟我們一樣，都非常期待能夠在她的家鄉，看到站在舞台上面的TWICE，這段路真的是太不容易了！」此外，成員志效、娜璉及MINA的父母也都被目擊現身高雄，可見成員間的好感情。