TWICE高雄開唱！崔荷潾沒搶到票不氣餒 最想見的竟是「她」

崔荷潾（如圖）很想見孫淑媚本人。樂天桃猿提供

南韓天團TWICE週末在高雄世運主場館連唱兩天，全城瞬間變身為大型朝聖現場，大家都為了看子瑜「回娘家」而湧入高雄。同樣身為高雄人的「樂天女孩」崔荷潾，也忍不住透露自己超想去追星，「很想去看『台灣的驕傲』周子瑜，但真的買不到票。」不過沒搶到TWICE，她透露還有另一個目標：「好想看孫淑媚本人！」尤其週末限定上演的「跨界女團」讓她眼睛發亮，「完全新鮮組合，真的覺得很有趣。」

冬盟應援超熱血 崔荷潾直呼像小明星賽

中職球季結束後，樂天女孩們依舊行程滿檔，從桃猿主場的「火球祭」音樂祭，到如火如荼的「2025亞洲冬季棒球聯盟」，台、日、韓五支隊伍齊聚交手，熱鬧程度不輸本季球賽。崔荷潾此次南下參加冬盟應援，開心又感動地說：「很久沒有來澄清湖棒球場，變得非常漂亮。回家也很輕鬆，冬盟有點像小明星賽的感覺。」她笑說各隊女孩們玩成一片，「昨天是台灣內戰大亂鬥，對面的應援曲也會放來我們這邊跳，超熱鬧！」

樂天女孩崔荷潾週末出席冬盟應援。樂天桃猿提供

限定女團掀熱潮 崔荷潾讚「孫淑媚超有韓味」

高雄的週末更是星光大爆發，TWICE在南邊開唱，另一邊孫淑媚也舉辦個人演唱會。其中週六「限定女團」舞台，竟由孫淑媚、鍾欣凌、丁寧組隊演唱火紅《獵魔女團》主題曲〈Golden〉，影片在社群平台Threads上爆紅，也讓崔荷潾興奮到不行。她大讚孫淑媚近來造型亮眼又超有氛圍感，「很會保養，造型很『韓』！希望未來成熟歲數時，我也可以像她一樣漂亮得很有質感。」

回家必吃老周燒肉飯 崔荷潾笑稱「高雄人最熱情」

難得回到家鄉，高雄味自然不能錯過。問她回家第一件事是不是吃美食？她秒答：「一定要吃高雄最好吃的老周燒肉飯！」也透露媽媽已經答應要煮拿手雞湯給她補身體。崔荷潾笑說，高雄的天氣和高雄人的個性一樣，「天氣超好，就像我們高雄人一樣，永遠都很熱情！」



