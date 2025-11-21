TWICE高雄開唱！快閃接機大廳 下機溫差大「熱到脫外套」

TWICE團員娜璉（左一）、Momo（左二）、志效（左三）、Sana（後排右一）。（丁治綱攝）

韓國人氣女團TWICE將於22、23 日在高雄世運主場館開唱，21日團員們抵達高雄小港國際機場，下機後一路微笑揮手、低調快步離去，現場粉絲尖叫聲不斷，有人自製禮物要送給團員，雖然沒機會近距離接觸，但能一睹偶像風采已心滿意足；由於高雄相對氣溫較高，團員們下機後紛紛熱到脫外套，現場捕捉到Momo脫下白色絨毛大衣後一直拿在手上。

TWICE團員多賢（前排左）、Mina（前排右）。（丁治綱攝）

TWICE抵達高雄了！團員們現身高雄小港國際機場大廳，粉絲們熱情迎接、現場尖叫聲不斷，團員們低調戴著墨鏡、露出淺淺微笑，每個人穿著厚厚的毛衣、高領上衣與風衣外套，但因為高雄天氣相對較熱，現場也捕捉到多賢、Momo把外套脫下拿在手上。

TWICE團員定延（前排右二）。（丁治綱攝）

對於彩瑛缺席，TWICE異口同聲地表示「健康最重要」，希望她好好休息早日康復；由於團員們快步離去，粉絲們準備的禮物沒有機會能親手拿給團員，不過能近距離見到偶像風采已經心滿意足。TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，也吸引大批海內外歌迷湧入高雄。

