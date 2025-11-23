TWICE高雄開唱 捷運站長又歡唱陪歌迷
[NOWnews今日新聞] TWICE出道十週年，終於在22、23日首次於高雄國家體育場開唱，全台民眾都歡迎台灣成員子瑜回家。昨天演唱會後散場時，人潮湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長加碼開唱，幫忙疏散人潮，更有網友透露，「高雄世運開了幾場，他就唱幾場」。而高捷公司今（23）日統計，昨天捷運全日運量近35萬人次，創下今年單日最高運量，比2024跨年的30.5萬人潮還多，擠入高捷單日運量最高的第九名。
TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長加碼開唱，有網友透露，這位站長「高雄世運開了幾場，他就唱幾場」，還跟每個路人擊掌，陪伴歌迷們等候列車。
根據統計，昨日當天，高雄捷運全日運量將近35萬人次，因為不只TWICE開唱，歌手伍佰也在，5公里外的巨蛋開唱，而愛河旁，高雄流行音樂中心，則有歌手孫淑媚，另外，陳勢安梁文音李翊君等歌手，則在衛武營藝術文化中心演唱，南高雄、北高雄各場館都在開唱。
高雄市政府也提醒，今天還有一場演唱會，建議「搭捷運、不開車、少騎車」，周邊軍校路雙向禁止臨停接送， 臨停接送請多利用生態園區站、都會公園站接送區，更好找人找車。高雄捷運全日運量超過35萬人次，散場即加密班次，維持散場動線順暢。接駁車往返高鐵左營／新左營車站，共出動45輛，有效分流捷運人潮，今天增加10輛、共55輛接駁車。
