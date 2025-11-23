TWICE高雄開唱 蔡英文秀與陳其邁「藍髮照」應援周子瑜

韓國女團TWICE連續兩天在高雄國家體育場開唱，前總統蔡英文在Threads發布她與高雄市長陳其邁的「藍髮照」。（圖取自蔡英文Threads網頁）

韓國女團TWICE連續兩天在高雄國家體育場開唱，前總統蔡英文在Threads發布她與高雄市長陳其邁的「藍髮照」，她說，台灣的女兒周子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，她相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。

蔡英文在網路社群平台Threads發表圖文表示，這兩天，她的動態河道上全都是TWICE，看了大家的分享，彷彿她也一起參加了這場演唱會。

蔡英文提到，十年了，台灣的女兒周子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，她相信所有的ONCE（TWICE粉絲名稱）都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。

蔡英文說，她也要謝謝陳其邁與市府團隊，二十二日高雄捷運的運量達到三十五萬人次，是今年的最高紀錄，九十分鐘內疏散完畢。

蔡英文表示，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，身為台灣的一份子，感到與有榮焉。