TWICE高雄開唱「處處有驚喜」 地標藍色應援燈光+雷射

南韓女團Twice這個月22、23日將在高雄世運主場館開唱，為了迎接她們到來，高雄市政府發動「全市應援」，知名地標建築、捷運站體，今(18)日開始會出現視覺藍應援燈光及雷射文字秀，而知名地標高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心等，外牆也都染成專屬Twice的藍色，從20日開始又有另一波驚喜，女團成員們會在高雄捷運全線驚喜獻聲，除此之外，高雄市長陳其邁社群大頭貼頭髮，也配合這回主視覺悄悄換上藍色。

南韓女團Twice出道10年世界巡迴演唱會，這個月22、23日將在高雄登場，日前高雄市府賣關子，表示到時「處處有驚喜」，17日這天，不少民眾搶先看到巡迴視覺藍燈光秀，中央公園捷運站，投射TWIC THIS IS FOR 。

20日到23日Twice會在高雄捷運全線驚喜獻聲，知名地標高雄流行音樂中心，藍色燈光倒影在水面上，從愛河搭乘愛之船欣賞，超級震撼，就連陸橋，也全都染成一片藍色。

衛武營國家藝術文化中心，廊道也亮起藍燈，藝術中心瞬間多了夢幻感覺，另外高雄港旅運中心、大港橋，也加入這一波巡迴視覺藍燈光文字秀，18日開始，在世運主場館、新堀江商圈，及駁二藝術特區道路，都會看到主題交通號誌燈。

除了市府規劃的活動之外，民間企業，也搭上這一台藍色應援列車，北高雄知名五星飯店H20，外牆全打上專屬Twice的藍色燈光，在博愛二路上望過去特別耀眼，大立百貨也驚喜亮起藍燈，除此之外，高雄市長陳其邁，再度配合Twice的主視覺，社群大頭貼的頭髮，悄悄換上藍色，整座城市、街頭到演唱會現場，沿途都能沉浸式的感受女團氛圍。

