TWICE高雄開唱 警方周邊取締違規攤販 (圖)

苗栗市大坪頂路段的舊道路已淪為垃圾場！舊路旁的空地堆滿各式廢棄物，包括水塔、馬桶、洗手台、沙發等大型垃圾，甚至還有廢棄車輛被棄置於此。這條人煙罕至的舊道路，在2017年因「南苗高架橋」新路線開通後未封閉，便宜行事的不肖人士有機可趁，將垃圾偷倒在此處。對此，苗栗市公所主秘杜英嘉表示，警方和環保單位將介入處理，以恢復舊路周邊環境的整潔。

TVBS新聞網 ・ 13 小時前