TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦
高雄世運主場館昨（22）晚湧入大量粉絲，朝聖韓團TWICE演唱會，場外卻驚傳違規攤販拒檢，跑給警察追，導致員警撲倒受傷，所幸最終仍逮捕男子依妨害公務、傷害罪送辦。
韓國女團TWICE首次來台開唱，兩天預計吸引共超過10萬人，然而不只吸引大批粉絲，更出現許多違規攤販，員警正準備盤查一名拉著手推車的陳姓男子，沒想到他拒不配合身分查證，並拉著攤車企圖逃離現場、不服取締，員警只好上前追趕制止。
攤商拒絕配合警方盤查，跑給警察追害警摔倒。圖／台視新聞
在追趕的過程中，員警為了攔住對方緊抓，但遭陳姓攤商甩開跌倒，一不小心就往前撲倒在地，造成右膝與手指挫傷，幸好最終還是將該名男子逮捕送辦，警方立即將他帶回派出所釐清案情，並依妨害公務及傷害罪嫌移送。
高雄／王華琳 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
TWICE今返韓一早現身小港機場！粉絲一夜沒睡狂吼應援齊聚送機
子瑜媽媽準備「子瑜欽點」台灣美食餵食TWICE姊姊們 陶晶瑩也送早餐
TWICE演唱會VIP控遭「強光照眼整晚」 眩暈想吐反應無效！
其他人也在看
無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，台灣好報 ・ 1 天前
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品遭取締
南韓人氣女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會還沒開始，會場內早早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，上千人的陣仗中，有些人甚至前一天晚上就來卡位，看得出粉絲的熱情程度；不過開唱前夕，...華視 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 1 天前
騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術
台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。自由時報 ・ 20 小時前
加油注意！台灣中油：明起汽、柴油價格皆不調整
即時中心／潘柏廷報導台灣中油今（23）日表示，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。民視 ・ 21 小時前
中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北2025年11月23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格不予調整，也已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。民國114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。中央社財經 ・ 20 小時前
《經濟》台灣中油：明日起汽、柴油價格皆不予調整
【時報-台北電】台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。 台灣中油表示，浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 21 小時前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 22 小時前
汽、柴油價格 本周皆不予調整
台灣中油宣布，本周汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿七．一元、九五無鉛汽油每公升二八．六元、九八無鉛汽油每公升三○．六元、超級柴油每公升二五．五元。台灣中油按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，一一四年累計至十月底止，台灣中油共吸收約六四．二九億元。 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
竹市公道五路加油站旁 倉庫起火燃燒
新竹市公道五路二段一處加油站，凌晨5點多發生火警，消防人員趕到現場發現旁邊倉庫起火，幾分鐘後即撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因正由消防局調查當中。消防局5點25分受理民眾報案，指竹市東區公道五路二段加油站旁邊倉庫起火，報案人為加油站員工，表示現場加油站旁貨櫃有煙有火。自由時報 ・ 22 小時前
男違停下車買東西 被警用毒品唾液試劑揪出毒駕
40歲李姓男子前夜開車外出，將車輛斜向違停在台北市北投區一處路段，被巡邏員警發現，員警眼尖看到車內中控台有許多白色粉末。李起先謊稱是「菸灰」，但員警以毒品檢測試劑採集後，發現呈K他命陽性反應；警方懷疑李毒駕，再以「毒品唾液檢測試劑」檢測，發現有安非他命反應，當場對他開罰單並扣車。自由時報 ・ 21 小時前
桃警引進「唾液毒品快篩」查毒駕 首日逮4件
桃園市政府警察局配合警政署防制毒駕政策，引進「唾液毒品快篩」加強查緝，昨首日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，共查獲4起毒駕案件，其中趙姓機車騎士晚上吸毒外出，於晚上10點在桃園區朝陽街與安樂街口，不僅騎機滑手機、行車還搖擺不定，檢測後查出施用安非他命；另龜山警方上午7點於龜山區萬壽路一自由時報 ・ 1 天前
無照男避開路檢又拒檢 多項違規恐吃上"20萬罰單"
南部中心／綜合報導22日晚間，高雄警方在進行酒駕路檢時，沒想到就一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時要求受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。民視 ・ 19 小時前
外籍師列台灣4缺點「後悔定居」遭炎上 Cheap神解析台人愛國情結：心酸又帶點自卑
台灣美麗的景色及良好的治安，成為不少外國人旅遊首選，也有不少外籍人士定居。不過，日前外籍人士發文列出4大缺點直言「後悔來台灣定居」，更坦言一開始是因旅遊而愛上台灣，但真正定居後更讓他感到心力交瘁，貼文曝光後引發正反兩派議論。對此，百萬YT網紅Cheap發文解析台灣人特有的愛國方式，沒惡意但有點自卑，更多是渴望被理解，這很人性、很台灣。一名外籍教師在Red......風傳媒 ・ 13 小時前
台塑化：汽柴油24日起價格不調整
（中央社記者張建中台北23日電）台塑石化今天宣布，自11月24日凌晨1時起汽油和柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。中央社 ・ 18 小時前
高樹農會族群融合米食饗宴 147號米壽司、66尺長初露克免費吃
屏縣高樹鄉緊鄰原住民鄉，呈現閩、客、原民文化融合的生活樣貌，屏東縣議員何春美、高樹鄉農會、高樹鄉婦女愛心協會，今（22）日舉辦族群融合樂豐年活動，現場用充滿芋香的高雄147號米製作出66大捲的壽司、另有66尺長的原民美食初露克、奇拿富等，免費請鄉親享用，參加人潮破500人。自由時報 ・ 1 天前
違規申訴撤單率攀升 北市警：持續提升執法品質
（中央社記者劉建邦台北22日電）議員發現台北市汽機車違規案平均每年約106萬件，但申訴撤單率逐年攀升，執法品質遭民眾質疑。台北市交通大隊今天表示，針對違規行為精準執法，將持續提升員警執法品質。中央社 ・ 1 天前
違規撤單率攀升 北市警持續提升執法品質 (圖)
台北市議員汪志冰表示，北市汽機車違規案平均每年約106萬件，申訴案約1.9萬件，撤單率逐年攀升。北市交通大隊回應持續提升員警執法品質。圖為警方執勤狀況。中央社 ・ 1 天前
想賺TWICE財！攤商挨罰還繼續擺 2hrs後又被抓跑給女警追
高雄TWICE演唱會周邊出現大批違規攤販，一名陳姓男子被警方開單取締後，竟在2小時後再度出沒，甚至在警方盤查時，出手將女警推倒在地，導致女警右腳膝蓋和手指挫傷，警方將依妨害公務及傷害罪嫌送辦。警方表示僅22日當晚就開出47件違規擺攤罰單，呼籲粉絲們睜大眼睛，避免購買到盜版商品！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
北市禮讓行人標準模糊 罰單申訴多
為洗刷行人地獄之名，北市推動「還路於民」政策，不過國民黨議員汪志冰指出，汽機車違規罰單中，「未減速慢行禮讓行人」申訴率奪冠、撤單率第2，執法品質受到質疑。北市警察局回應，將持續加強教育員警，對舉發案件違規事實從嚴審核，申訴從寬認定，另發函警政署，盼中央提供明確執法標準，保障民眾權益。中時新聞網 ・ 1 天前