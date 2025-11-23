TWICE高雄開唱5萬人朝聖 VIP區爆強光直射爭議「完全看不到」

【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」出道10年，首次登上高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬多名粉絲到場朝聖，子瑜手寫信告白也讓不少粉絲噴淚直呼感動。不過演唱會卻傳出爭議，有VIP區觀眾在社群上指控，自己的位置全程遭強光直射眼鏡，感到「刺痛、暈眩、想吐」，且災情多集中在B12區。不過據瞭解，主辦及相關人員在開演前及演出中皆有提出處理辦法。

TWICE首登世運開唱爆爭議。（圖／翻攝自TWICE IG）

廣告 廣告

有多名觀眾在社群上表示自己的位置，「強光直射眼睛，完全看不到舞台。」、「覺得暈眩」、「看不清楚舞台」。有粉絲表示，當場有向工作人員反應，也只得到「移動到後排」的補救方式，但由於演唱會已經進行超過一半，現場人潮眾多，換位難以完全執行，讓粉絲一路累積不滿，認為誠意不足。對此問題，據了解工作人員在開場前，有提醒該區域民眾「會被強光照射」，提出可協助更換位置，且開演10分鐘內若覺得位置有問題，皆可向相關工作人員提出換位需求。

更多緯來新聞網報導

回憶殺！怕胖團魔改〈孤單北半球〉 原唱林依晨喊：非常熱血

《王冠》男星餐風露宿睡路邊 太克難逼出「從影最佳演出」