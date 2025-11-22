TWICE高雄開唱5.5萬人齊看煙火！娜璉繁中發文喊：很謝謝你們

南韓人氣女團TWICE出道十年首度來台，連續兩天在高雄世運主場館開唱，也是「台灣女兒」子瑜首次回到家鄉開唱，兩場共吸引超過11萬人朝聖。今（22）天首場演唱會完美落幕，官方在演唱會結束５後火速發出大合照，成員娜璉也特別用繁體中文發文，親自感謝到場支持的粉絲！

演唱會一開始，8名成員們不僅開心用中文向台灣ONCE（粉絲名）打招呼，一連嗨唱〈FANCY〉、〈Strategy〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Feel Special〉、〈ONE SPARK〉等熱門夯曲，更驚喜準備了專屬台灣場的中文歌曲〈⽇不落〉，讓現場粉絲們相當感動，掀起全場五萬多人大合唱，而此次超過兩小時的演出，一共唱了30多首歌曲，還有超震撼的煙火秀，展現滿滿誠意，為開唱首日畫下完美句點。