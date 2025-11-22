TWICE高雄THIS IS FOR演唱會 (圖)

其他人也在看
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了
韓國女團「TWICE」昨（11╱22）起一連2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，一連帶來 30 多首歌、超過2小時的演出，更驚喜為高雄準備中文歌〈日不落〉，2場共吸引11萬名「ONCE」（粉絲名稱）朝聖。太報 ・ 12 小時前
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
直擊／TWICE開唱誠意破表 高雄場獨家35秒煙火秀、加碼翻唱〈日不落〉
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天，登上高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR緯來新聞網 ・ 15 小時前
19歲男歌迷低潮被TWICE治癒 高雄舞團手作一週重現MV扮相
家住新北、今年19歲的「肌肉企鵝」分享自己一年半前正值高三，因田徑訓練遇上低潮，偶然點開TWICE上網路節目《Killing Voice》，不僅身心獲得療癒，更因此成為TWICE的粉絲；他也推坑給雙胞胎兄弟「老鷹陳先生」，陳先生因此入坑多賢，兩人都是首次接觸K-pop團體，今年7月成員...CTWANT ・ 18 小時前
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇自由時報 ・ 23 小時前
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了
終結10年等候！見5.5萬粉絲 TWICE全員嗨喊：終於一起來高雄了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
等了十年！TWICE七人抵達高雄 MINA親切揮手
TWICE稍早搭乘華航班機於下午2點10分抵達小港機場，約30分時7位成員正式入境，由MOMO率先現身。她原本穿著白色毛外套，似乎感受到南台灣的高溫與熱情，便將外套脫下拿在手上；娜璉、志效、定延、SANA緊跟在後，而壓軸的多賢、MINA雖然戴著墨鏡，仍不忘親切向粉絲揮手，展現十...CTWANT ・ 1 天前
TWICE來台開唱 子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了
（中央社記者王心妤台北22日電）韓國女團TWICE今晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了。」粉絲回以熱烈尖叫。中央社 ・ 13 小時前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了
韓國女團TWICE本周末連續2天帶著全新世巡「THIS IS FOR」在高雄世運主場館開唱，22日是演出第一天，出道10年首度在台開唱，子瑜一開口就高喊：「我回來了，哇係（我是）子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」讓台下粉絲感動不已，啜泣聲此起彼落，場面相當溫馨。中時新聞網 ・ 9 小時前
直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷
在韓出道10年的台灣成員子瑜，今（22日）天終於把成員TWICE帶回台灣開唱，今晚在高雄世運主場館舉行TWICE第1場的台灣演出，子瑜在演唱會尾聲，特別準備了一封信，要念給台灣ONCE聽。鏡報 ・ 15 小時前
TWICE高雄世運官方美照出爐！ 5.5萬人齊看煙火秀超壯觀
來自台南的子瑜，隨韓國人氣女團TWICE出道10年，終於將團體帶回家鄉開唱，22日、23日一連兩天在高雄世運主場館開唱，據官方最新統計，2天吸引逾11萬人次朝聖。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／千名粉絲TWICE場外聽音漏！子瑜絕美現身：後悔沒早點來
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。稍早演出於晚間6點半開演，近千名粉絲聚集場外聽音漏，甚至趴地從縫隙中觀看，只為目睹女神風采。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE高清合照來了！藏彩蛋「彩瑛也在」娜璉「繁體中文」用字超標準
南韓超人氣女團TWICE於11月22日首度在高雄世運主場館舉辦《READY TO BE》世界巡演台灣場，今（23）日即將迎來第二場，兩天共吸引超過11萬名觀眾進場。官方稍早在社群釋出高清現場照及成員合照，場面壯觀震撼，360度全景舞台搭配滿場燈海與高空煙火，將出道10週年的榮耀與情感推向最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
