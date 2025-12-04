TWICE點燈台北101先發制霸 3月連唱3場大巨蛋寫KPOP紀錄
TWICE 今（4日）率先驚喜亮相台北地標！她們以「第一組國際團體歌手登上台北101點燈打字」之姿，於今日晚間6點至10點在台北101北面外牆點亮訊息，「THIS IS FOR ♥ONCE♥」的字樣，紅色愛心還會不停轉動，提前為全台ONCE帶來最浪漫的宣告。同時官方也公布原訂2026年3月21、22日兩場外，再加碼3月 20日一場，成為首個在臺北大巨蛋舉辦三場演唱會的KPOP女團。
TWICE於結束高雄世運主場館的演出後，在最後安可曲落幕瞬間，巨型LED屏幕突襲播出「THIS IS FOR TAIPEI」與「TAIPEI 03.21 – 22」，消息同步由Live Nation Taiwan公開後瞬間引爆社群。這次是TWICE首度登上臺北大巨蛋，並將在場館內打造360度舞台，規模全面升級。
TWICE於結束高雄世運主場館的演出後，在最後安可曲落幕瞬間，巨型LED屏幕突襲播出「THIS IS FOR TAIPEI」與「TAIPEI 03.21 – 22」，消息同步由 Live Nation Taiwan公開後瞬間引爆社群。這次是TWICE首度登上臺北大巨蛋，並將在場館內打造360度舞台，規模全面升級。
短短4個月內連攻高雄與台北兩大指標場館，TWICE也以實績再度刷新KPOP在台紀錄。＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN TAIPEI將於2025年12月5日上午11點於拓元售票全面開賣，勢必再掀搶票風暴。
當女兒專屬司機奔高雄看TWICE 動力火車顏志琳乖乖在場外等自嘲做苦力
TWICE唱〈日不落〉驚喜全場 子瑜念信告白台灣粉絲「愛你們」
TWICE高雄確定少一位 彩瑛患迷走神經性暈厥停工到年底
