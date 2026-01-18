「TWICE」多賢告白李施優 情不自禁激吻滾床

多賢在《Love Me》中終於鼓起勇氣向青梅竹馬告白。Hami Video提供



「TWICE」27歲成員多賢首次挑戰韓劇，在《Love Me》中飾演與李施優相識20年的青梅竹馬情侶檔，最新劇情中，她在目睹李施優飾演的「俊瑞」被女友劈腿又受傷後，終於鼓起勇氣告白「我喜歡你」，他情不自禁吻下去，甚至還一起滾床，讓粉絲直呼「Once（TWICE粉絲名稱）不要看」、「我們多賢真的長大了」。

首次拍攝電視劇，多賢坦言既緊張又期待，所幸拍攝期間「TWICE」成員們一路給予她滿滿鼓勵，「從冬天拍到夏天，一直關心我會不會太累，也說一定會準時收看、幫我應援」。讓她獲得很大的力量。

徐玄振表示觀眾一定也能體會到《Love Me》中的深刻情感。Hami Video提供

而徐玄振飾演理性冷靜的婦產科醫師「俊京」，7年前就搬離家中獨居，每次回到家就與家人水火不容，此時母親卻突然離世，她透露就在準備看劇本的前1天和媽媽大吵一架，之後讀本時痛哭流涕，「我哭到沒辦法讀第2集，還跟公司主管說這根本就是在寫我的故事，怎麼可能不演」。

劇中開場就揭示母親截肢跟徐玄振有關，因此7年來她背負深深的自責，某晚本來要慶祝父母結婚紀念日，母女卻爆發衝突，沒多久媽媽離世，成為她心中最深遺憾，她形容角色「就是1個活在現實框架裡的普通人」，忍不住心疼地說：「如果能回到7年前，我想告訴她，不要那麼痛，那真的不是妳的錯。」《Love Me》每周五晚間10點於Hami Video首播。

