TWICE 多賢首部戲劇《Love Me》演技獲讚 李施優曝私下互動：直接開冰箱不客氣
2026開年溫暖療癒韓劇《Love Me》以細膩而真實的情感描寫，成為不少觀眾新年最溫柔的陪伴。被封「值得信賴的愛情戲匠人」徐玄振領銜主演，攜手劉宰明、李施優、尹世雅、張栗與TWICE多賢，共同描繪一個在失去中學會再度去愛的家庭故事。隨著最終回播出，徐玄振也透過文字向觀眾道別，感性透露希望大家能在角色身上「一起哭、一起笑」，並為「一邊跌跌撞撞、一邊往前走的我們所有人送上應援」。
談到這次在《Love Me》中飾演婦產科醫師「徐俊京」，徐玄振坦言這是一個外表冷靜、內心卻滿是傷痕的角色，而角色與父親之間的情感線，也成為她拍攝時最深刻的部分。她在接受Hami Video專訪時回憶，與劉宰明前輩真正感受到「像父女一樣」的一場戲，是全家探望母親後返程、在車內發生事故的橋段，「那一幕如果近距離看，其實是悲劇，但拉遠來看，卻很能呈現一種像人生一樣的黑色幽默。」她形容那場戲不只是在演情緒，而是像一家人共同經歷了一次人生的失衡瞬間，也讓角色之間的關係顯得更加真實。
劉宰明以《請回答1988》受到歡迎，又在《梨泰院Class》飾演令人恨得牙癢癢的最大反派，他在《Love Me》以老年喪偶的平凡父親「徐振浩」一角深入觀眾心裡。劉宰明也分享自己的收官心情，形容《Love Me》是一段「非常幸福的旅程」，並坦言這部作品讓他重新體會到，「人生裡那些突如其來的傷痛，其實也是生命的一部分。」他感性表示，透過振浩這個角色，更深刻感受到「家人永遠是支撐彼此最堅實的存在」，也因此想把這份心意送給觀眾，「即使生活不完美，我仍然想說一句：人生，是美麗的。」
劇中飾演徐家小兒子「徐俊瑞」的李施優，與多賢在劇中飾演認識20年的青梅竹馬，他表示這段關係的關鍵不在於「演得像不像情侶」，而是「一開始就要夠自在」。因多賢現實生活年紀比他大一歲，他私下都稱她「姐姐」，「是姐姐先提議輕鬆聊天，才慢慢熟起來，也嘗試了很多新的表演方式。像在戲裡吃飯時，會很自然地抽紙巾丟給對方，到她家也能隨手開冰箱。」他也直言，雖然「TWICE 多賢」這個名字本身光環很強，但在片場，他完全把對方當成角色來看，「她演戲時的眼神很好，也不害怕嘗試不同表現方式，準備了很多想法，反而讓我拍得更輕鬆、更享受。」
首次挑戰戲劇演出的多賢坦言《Love Me》對她來說既緊張又珍貴，「能透過『慧溫』這個角色，遇見這麼溫暖的劇組和前輩，我真的覺得很幸福。」《SKY Castle天空之城》尹世雅則安慰，「能以演員身分，與這樣一部具有深厚餘韻的作品一同成長、老去，讓我感到既期待又感恩。就像慈英（她在劇中角色名）一樣，我也想努力把每一天踏實地活好。」《以吾之名》反派角色聞名的張栗感恩表示，「演出的過程中，重新思考了作品所傳遞的『家人與愛』的價值。謝謝大家一起完成了《Love Me》這段時光。」
《Love Me》迎來最終回，徐家三組感情各自站在人生的十字路口。俊京（徐玄振 飾）結婚前夕將未婚夫道賢（張栗 飾）的秘密洩漏，信任瞬間崩解，兩人爆發關係以來最嚴重的一次衝突；好不容易重新擁抱愛情的振浩（劉宰明 飾），則逐漸發現女友慈英（尹世雅 飾）有頻繁走失的異樣，也讓這段來之不易的第二春蒙上陰影。另一頭，俊瑞（李施優 飾）仍在沒有方向的助教生活中原地踏步，為了升職竟私自貸款500萬，反觀慧溫（多賢 飾）逐漸被世界肯定，兩人的步伐開始出現落差，感情也面臨現實的考驗。
