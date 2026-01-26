鏡報

TWICE 多賢首部戲劇《Love Me》演技獲讚 李施優曝私下互動：直接開冰箱不客氣

鏡報 潘佳琪
《Love Me》李施優與多賢在劇中飾演相識多年終於交往的朋友，但兩人感情在最後一集遇到困難考驗。Hami Video提供
《Love Me》李施優與多賢在劇中飾演相識多年終於交往的朋友，但兩人感情在最後一集遇到困難考驗。Hami Video提供

2026開年溫暖療癒韓劇《Love Me》以細膩而真實的情感描寫，成為不少觀眾新年最溫柔的陪伴。被封「值得信賴的愛情戲匠人」徐玄振領銜主演，攜手劉宰明、李施優、尹世雅、張栗與TWICE多賢，共同描繪一個在失去中學會再度去愛的家庭故事。隨著最終回播出，徐玄振也透過文字向觀眾道別，感性透露希望大家能在角色身上「一起哭、一起笑」，並為「一邊跌跌撞撞、一邊往前走的我們所有人送上應援」。

《Love Me》徐玄振細膩的演出治癒許多影迷內心的傷痕。Hami Video提供
《Love Me》徐玄振細膩的演出治癒許多影迷內心的傷痕。Hami Video提供

談到這次在《Love Me》中飾演婦產科醫師「徐俊京」，徐玄振坦言這是一個外表冷靜、內心卻滿是傷痕的角色，而角色與父親之間的情感線，也成為她拍攝時最深刻的部分。她在接受Hami Video專訪時回憶，與劉宰明前輩真正感受到「像父女一樣」的一場戲，是全家探望母親後返程、在車內發生事故的橋段，「那一幕如果近距離看，其實是悲劇，但拉遠來看，卻很能呈現一種像人生一樣的黑色幽默。」她形容那場戲不只是在演情緒，而是像一家人共同經歷了一次人生的失衡瞬間，也讓角色之間的關係顯得更加真實。

廣告

劉宰明以《請回答1988》受到歡迎，又在《梨泰院Class》飾演令人恨得牙癢癢的最大反派，他在《Love Me》以老年喪偶的平凡父親「徐振浩」一角深入觀眾心裡。劉宰明也分享自己的收官心情，形容《Love Me》是一段「非常幸福的旅程」，並坦言這部作品讓他重新體會到，「人生裡那些突如其來的傷痛，其實也是生命的一部分。」他感性表示，透過振浩這個角色，更深刻感受到「家人永遠是支撐彼此最堅實的存在」，也因此想把這份心意送給觀眾，「即使生活不完美，我仍然想說一句：人生，是美麗的。」

《Love Me》多賢表示首次演出戲劇能遇見這麼溫暖的劇組和前輩，真的很幸福。Hami Video提供
《Love Me》多賢表示首次演出戲劇能遇見這麼溫暖的劇組和前輩，真的很幸福。Hami Video提供

劇中飾演徐家小兒子「徐俊瑞」的李施優，與多賢在劇中飾演認識20年的青梅竹馬，他表示這段關係的關鍵不在於「演得像不像情侶」，而是「一開始就要夠自在」。因多賢現實生活年紀比他大一歲，他私下都稱她「姐姐」，「是姐姐先提議輕鬆聊天，才慢慢熟起來，也嘗試了很多新的表演方式。像在戲裡吃飯時，會很自然地抽紙巾丟給對方，到她家也能隨手開冰箱。」他也直言，雖然「TWICE 多賢」這個名字本身光環很強，但在片場，他完全把對方當成角色來看，「她演戲時的眼神很好，也不害怕嘗試不同表現方式，準備了很多想法，反而讓我拍得更輕鬆、更享受。」

首次挑戰戲劇演出的多賢坦言《Love Me》對她來說既緊張又珍貴，「能透過『慧溫』這個角色，遇見這麼溫暖的劇組和前輩，我真的覺得很幸福。」《SKY Castle天空之城》尹世雅則安慰，「能以演員身分，與這樣一部具有深厚餘韻的作品一同成長、老去，讓我感到既期待又感恩。就像慈英（她在劇中角色名）一樣，我也想努力把每一天踏實地活好。」《以吾之名》反派角色聞名的張栗感恩表示，「演出的過程中，重新思考了作品所傳遞的『家人與愛』的價值。謝謝大家一起完成了《Love Me》這段時光。」

《Love Me》劉宰明透過這部劇感受到家人永遠是支撐彼此最堅實的存在。Hami Video提供
《Love Me》劉宰明透過這部劇感受到家人永遠是支撐彼此最堅實的存在。Hami Video提供

《Love Me》迎來最終回，徐家三組感情各自站在人生的十字路口。俊京（徐玄振 飾）結婚前夕將未婚夫道賢（張栗 飾）的秘密洩漏，信任瞬間崩解，兩人爆發關係以來最嚴重的一次衝突；好不容易重新擁抱愛情的振浩（劉宰明 飾），則逐漸發現女友慈英（尹世雅 飾）有頻繁走失的異樣，也讓這段來之不易的第二春蒙上陰影。另一頭，俊瑞（李施優 飾）仍在沒有方向的助教生活中原地踏步，為了升職竟私自貸款500萬，反觀慧溫（多賢 飾）逐漸被世界肯定，兩人的步伐開始出現落差，感情也面臨現實的考驗。


回到原文

更多鏡報報導
車銀優道歉了！承認200億稅務問題「否認因爭議入伍」 長文致歉：將誠實配合後續調查
FTISLAND演唱會上頒獎！笑笑羊超鬧感言：咩 全勤PRIMADONNA台灣15場0缺席「抱回大獎」
玟星北流唱3小時！安可走進觀眾席寵粉 2026年有望在台見MAMAMOO 4人合體
整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應

其他人也在看

工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了　全場吵翻：不會做人

工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了　全場吵翻：不會做人

不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」　分局百字文回應了

學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」　分局百字文回應了

罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前87則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」　恐探10度以下

急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」　恐探10度以下

要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...

FTNN新聞網 ・ 17 小時前7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因

霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因

美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來

自由時報 ・ 23 小時前79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了　愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」

Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了　愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」

【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，

緯來新聞網 ・ 1 天前4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮　合照出爐他卻笑哭了

阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮　合照出爐他卻笑哭了

男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？

陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？

體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。

FTV Sports ・ 19 小時前2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典

LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典

藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。

中時財經即時 ・ 1 天前23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬　Honnold透露最大挑戰

攀登》爬台北101酬勞少到尷尬　Honnold透露最大挑戰

在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。

TSNA ・ 1 天前39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度　一圖秒看懂

本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度　一圖秒看懂

把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾

1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾

美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」　醫師揭密飲食關鍵

不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」　醫師揭密飲食關鍵

許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...

CTWANT ・ 23 小時前111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度　周末強冷直逼寒流

濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度　周末強冷直逼寒流

（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]

引新聞 ・ 16 小時前發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想　看這行破百萬超羨慕

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想　看這行破百萬超羨慕

隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。

鏡報 ・ 1 天前115則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」　預言賴清德恐面臨這下場

萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」　預言賴清德恐面臨這下場

民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......

風傳媒 ・ 18 小時前52則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光　網全看呆了

睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光　網全看呆了

「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前46則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天　2地區最低溫恐下探14度

馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天　2地區最低溫恐下探14度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...

FTNN新聞網 ・ 1 天前5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了　秒回「1句話」

Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了　秒回「1句話」

去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了

真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了

體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。

FTV Sports ・ 22 小時前7則留言