Twice 娜璉果汁相太水嫩！水蜜桃妝容分析，輕鬆拿捏甜妹氛圍感！
TWICE 的娜璉總是帶著讓人瞬間心軟的果汁感魅力！天生帶笑意的臉、招牌的甜妹妝容，讓她有著「水蜜桃精靈」的暱稱。2025 最紅的 「帕斯蒂爾 Pastel Colors」風格也是娜璉最常畫的妝容風格，柔霧質感、低飽和色彩，完美定義那種越看越甜的少女感。
不管是舞台上活潑亮眼的能量，還是鏡頭下乾淨透明的素顏感，她都能展現一種特別的軟萌氛圍 、明亮生命力，甜而不膩、可愛又帶點俏皮！
TWICE娜璉的6件事！JYP朴軫永認證的果汁美貌，曾因車禍導致後遺症
Twice 娜璉同款果汁妝
1. 底妝：柔霧奶油肌，像天生發光的好命皮
想畫出娜璉那種「天生皮膚很好」的感覺，關鍵就在於今年韓國最流行的奶油肌（Butter Skin）。不是厚重的高光，而是微微透出來、像是自然散開的柔霧光，乾淨、細緻、超耐看！她通常會選擇缎光粉底打造原生光感，讓毛孔與瑕疵彷彿被打上美肌濾鏡。這種底妝看起來不油、不假，卻能讓整張臉像有一層牛奶霧在上面，軟嫩又清爽，是完成甜美妝容的第一步！
2. 眼妝：低飽和撞色的 Pastel 眼影，甜中帶靈氣
娜璉的眼妝之所以特別有靈氣，就是因為她擅長使用「低飽和 Pastel 色」來堆疊眼部層次。柔霧粉、奶油黃、薰衣草紫、薄冰藍珠光等等看似輕柔的色彩，在她眼皮上反而能打造出俏皮靈動的氛圍！她常用大面積暈染或撞色方式，讓眼神變得清澈又有個性，不會過度濃郁，但卻很亮眼。
3. 腮紅：蜜桃微醺暈染，果汁相的靈魂
而她臉上的那種「甜甜的果汁感」其實大多來自腮紅。她最常使用蜜桃粉、珊瑚粉等軟嫩色調，並以較大範圍暈染，從蘋果肌一路掃到太陽穴，再輕帶到鼻頭。這種「晒後感腮紅」就是現在韓妞最愛的風格，讓你看起來像是剛剛喝完氣泡酒、或跑完步的小微醺少女，甜得很自然。
4. 唇妝：水霧嘟嘟唇
娜璉的唇妝總是看起來很軟嫩，卻不會黏黏的或太厚重，重點就是水光搭配柔霧感的平衡！她會先用潤唇膏打底，再疊擦豆沙粉、裸粉等低飽和色系的唇釉，提升唇色的透明度。最後在唇峰點上一點透明唇蜜，讓整個唇型更立體。這樣畫出的「水霧嘟嘟唇」既有氣質又帶甜感，看似隨手一塗，卻是能瞬間拉高甜妹氛圍的超強關鍵！
延伸閱讀：
太妍、Winter、Karina都愛的「裸感眼妝」，3步驟輕鬆打造同款妝容！
BLACKPINK Rosé 柔秋氛圍妝解析！長窄臉女孩的氛圍感救星，手把手一起打造同款妝容
潤娥示範「山茶花妝容」：4大上妝重點、3款範本一次解析
「韓系亞裔妝容」方圓臉也能駕馭！無花果紅腮紅、雙C修容，打造自然立體五官
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
其他人也在看
香港樂團隔10年再來台灣！這一點讓他超激動 公布最愛台灣美食清單
香港人氣樂隊RubberBand於11月16日在台北舉辦ANIGHTINTAIPEI世界巡演台北站，以完整四人編制帶來多首熱門歌曲，從開場曲下一位參賽者一路唱到壓軸逆流之歌，全場掌聲與大合唱聲不斷，成功掀起屬於台北的溫暖音樂夜。主唱6號也分享與台北的深厚緣分，表示第一次在台北演出是在2010年冬天，當時的激動至今仍難以忘記，並感謝台北歌迷多年來的陪伴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
朴寶劍不抽菸「吸煙花絮瘋傳」 攝影機移開露出討厭表情獲韓網讚爆
朴寶劍不抽菸「吸煙花絮瘋傳」 攝影機移開露出討厭表情獲韓網讚爆娛樂星聞 ・ 37 分鐘前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 1 天前
2NE1朴春又出手！PO李敏鎬裸照圖秒刪 韓媒不忍狠酸：需緊急治療
2NE1成員朴春，才因健康因素暫停活動，不料她從去年開始，就多次上傳男星李敏鎬的照片，還以「老公」稱呼對方。近日，她又分享一張與李敏鎬的合成照，照片中李敏鎬上半身裸露，貼文一出立刻引發爭議，韓媒甚至以「需要緊急治療」來形容。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「牛舌佑介」價格多少錢？乾杯集團全新品牌，首店開幕時間曝光
愛吃牛舌的趕快收進名單，乾杯集團啟動「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，首店就位在台北統一時代百貨B2，將在12月21日正式開幕。乾杯集團觀察到台灣牛舌市場需求蓬勃，集團旗下燒肉品牌中，牛舌穩居人氣第一商品，每年銷售近三十marie claire 美麗佳人 ・ 34 分鐘前
不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
不同質地的腮紅到底怎麼用？從粉狀、液態、膏/霜狀到慕斯泥狀腮紅的特性、使用技巧還有推薦產品一次看。粉狀腮紅：最好上手粉狀腮紅幾乎是每個人化妝包裡都有一顆，優點是好控制、不容易失手，也同時具備一定的「定妝」效果。不過粉狀質地容易顯出粉感，尤其marie claire 美麗佳人 ・ 34 分鐘前
「點點心」港式新演譯！XO醬燒賣可頌、豬仔麻糬綠豆糕必吃，5道新品太誘人
緯豆集團旗下人氣品牌「點點心」這回再次顛覆想像，推出以「港式經典新演譯」為主題的5款新品，讓熟悉的港味有了全新靈魂。不管是法式可頌、湘式辣煲、從茉莉綠茶還是萌系甜點，這場跨越風味界線的創意之旅於11/10起登場，每一道都讓小編忍不住要流口水marie claire 美麗佳人 ・ 34 分鐘前
懶人包》普發1萬放大術！4大超商優惠總整理：咖啡買2送2、抽萬元購物金
[Newtalk新聞] 財政部普發1萬元昨(17)日起開放ATM領取，業者也推出相關的優惠方案，7-ELEVEN 周周推出不同小白單優惠，像是精品咖啡、可口可樂、辛拉麵等不同商品買2送2；全家也有推出各式咖啡最高買1送1，也有刮刮卡超獎活動，有機會得到購物金1萬；OKmart則有咖啡指定飲品6折，對此，《新頭殼》整理了4大超商的優惠活動，讓您的1萬元可發揮最大效益。 一、7-ELEVEN 1. ATM 領現優惠券 自11月17日起至12月14日，在全台7-ELEVEN 門市內的中國信託ATM領取現金，周周都有不同的小白單優惠，包含：大杯精品美式／拿鐵、特選美式／拿鐵等上班族最愛的咖啡優惠。還有可口可樂纖維 、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2。 2.普發金放大優惠 (1)相關平台優惠 7-ELEVEN「i預購」攜手門市團購平台「i划算」，即日起至11月30日推出「普發金放大術」活動，精選24款人氣商品挑戰市場最低價，獨家再加碼10％ OPENPOINT點數回饋，相當於9折優惠。 「iOPEN Mall」再推出普發萬元加碼送萬的多重折價券優惠，每位會員可領取總面額超過15,00新頭殼 ・ 1 天前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
2025秋冬彩妝速報！金裕貞、JISOO、趙露思都愛用，IU同款潤唇膏熱銷中|揪愛Mei推好物
說到今年秋冬的彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁雙11折扣、把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！Yahoo夯好物 ・ 1 週前
2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝
fwee 玫瑰心動鎖色唇露以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 2 天前
高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。 因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」 85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶 沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。 沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。 控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步 想要改善痘痘，包括生活習慣與健康醫療網 ・ 1 天前
愛麗絲眼影盤、Care Bears原液可愛到沒朋友！2025美妝聯名衝這些
2025美妝聯名可愛到沒朋友！BOBBI BROWN、雪花秀、INNISFREE、ampm，早餐三兄弟吐司包必收、Care Bears購物袋和計算機都好想衝！造咖 ・ 1 天前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 10 小時前