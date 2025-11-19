Twice 娜璉果汁相太水嫩！水蜜桃妝容分析，輕鬆拿捏甜妹氛圍感！

TWICE 的娜璉總是帶著讓人瞬間心軟的果汁感魅力！天生帶笑意的臉、招牌的甜妹妝容，讓她有著「水蜜桃精靈」的暱稱。2025 最紅的 「帕斯蒂爾 Pastel Colors」風格也是娜璉最常畫的妝容風格，柔霧質感、低飽和色彩，完美定義那種越看越甜的少女感。

不管是舞台上活潑亮眼的能量，還是鏡頭下乾淨透明的素顏感，她都能展現一種特別的軟萌氛圍 、明亮生命力，甜而不膩、可愛又帶點俏皮！

TWICE娜璉的6件事！JYP朴軫永認證的果汁美貌，曾因車禍導致後遺症

Twice 娜璉同款果汁妝

1. 底妝：柔霧奶油肌，像天生發光的好命皮

想畫出娜璉那種「天生皮膚很好」的感覺，關鍵就在於今年韓國最流行的奶油肌（Butter Skin）。不是厚重的高光，而是微微透出來、像是自然散開的柔霧光，乾淨、細緻、超耐看！她通常會選擇缎光粉底打造原生光感，讓毛孔與瑕疵彷彿被打上美肌濾鏡。這種底妝看起來不油、不假，卻能讓整張臉像有一層牛奶霧在上面，軟嫩又清爽，是完成甜美妝容的第一步！

2. 眼妝：低飽和撞色的 Pastel 眼影，甜中帶靈氣

娜璉的眼妝之所以特別有靈氣，就是因為她擅長使用「低飽和 Pastel 色」來堆疊眼部層次。柔霧粉、奶油黃、薰衣草紫、薄冰藍珠光等等看似輕柔的色彩，在她眼皮上反而能打造出俏皮靈動的氛圍！她常用大面積暈染或撞色方式，讓眼神變得清澈又有個性，不會過度濃郁，但卻很亮眼。

3. 腮紅：蜜桃微醺暈染，果汁相的靈魂

而她臉上的那種「甜甜的果汁感」其實大多來自腮紅。她最常使用蜜桃粉、珊瑚粉等軟嫩色調，並以較大範圍暈染，從蘋果肌一路掃到太陽穴，再輕帶到鼻頭。這種「晒後感腮紅」就是現在韓妞最愛的風格，讓你看起來像是剛剛喝完氣泡酒、或跑完步的小微醺少女，甜得很自然。

4. 唇妝：水霧嘟嘟唇

娜璉的唇妝總是看起來很軟嫩，卻不會黏黏的或太厚重，重點就是水光搭配柔霧感的平衡！她會先用潤唇膏打底，再疊擦豆沙粉、裸粉等低飽和色系的唇釉，提升唇色的透明度。最後在唇峰點上一點透明唇蜜，讓整個唇型更立體。這樣畫出的「水霧嘟嘟唇」既有氣質又帶甜感，看似隨手一塗，卻是能瞬間拉高甜妹氛圍的超強關鍵！

