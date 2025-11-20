TWICE 彩瑛確定缺席高雄場 患迷走神經性暈厥停工到年底

【緯來新聞網】「TWICE」出道10年將於本週末一連兩天登高雄世運開唱，這也是成員子瑜第一次回到家鄉舉辦演唱會，可惜的是上月底開始請病假的彩瑛，繼吉隆坡場、雪梨場、墨爾本場後，確定也將缺席高雄場，到年底前都將停工靜養，以確保恢復健康。

TWICE週末將登高雄世運開場，彩瑛（左一）因病休養確定缺席。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

「TWICE」所屬經紀公司JYP娛樂發表聲明表示，經由專業醫療診斷，彩瑛罹患迷走神經性暈厥，「經過進一步評估，醫生建議以及深入討論，我們認為彩瑛需要更多時間恢復。因此，她將暫停活動至年底，以便更好地照顧自己的健康和休息。」



JYP娛樂在聲明中指出，目前將以彩瑛恢復健康為第一優先，「我們很遺憾地通知大家，彩瑛將無法參加高雄、香港和曼谷的世界巡迴演唱會，彩瑛本人對此深感遺憾。她也再次真誠地向大家致歉，因為自10月以來，她一直無法參加粉絲見面會和THIS IS FOR世界巡迴演唱會。JYP娛樂將全力支持彩瑛，確保她能夠充分休息並完全康復。」

TWICE彩瑛因罹患迷走神經性暈厥，將停工到年底。（圖／翻攝自彩瑛IG）

