「TWICE」成員抵高雄！ 彩瑛因病缺席 粉絲送上祝福

高雄市 / 綜合報導

南韓高人氣女團「TWICE」成軍十年，首度來台開唱，11月22、23日將要登上高雄世運主場館舞台，不少粉絲滿心期待，原本大家以為會全員報到，不過，成員彩瑛因病臨時缺席，無法參與台灣的首場演出，粉絲難免覺得可惜，不過，也都祝福她身體早日康復，另外，8位成員分兩批抵台，有7位下午先抵達高雄小港國際機場，大批粉絲接機，大廳到走道被擠爆，有人為了能近距離看到偶像本尊，凌晨就到現場卡位。

廣告 廣告

南韓人氣女團「TWICE」來了，沒有走VIP通道，跟一般旅客一樣，從普通出關走出來，大批粉絲來接機，擠爆機場大廳，走在最前面的是舞蹈擔當Momo，接著戴黑帽子的是娜璉，她熱情的跟大家揮手打招呼，然後露出大長腿的是隊長志效，隨後是定延多賢跟Mina，粉絲每個帶上應援小物，有的為了近距離一睹偶像本尊，凌晨就來卡位。

粉絲說：「(凌晨)4點左右，大家集合一起來的。」不過這次沒有全員報到，9名成員中的彩瑛，因病臨時缺席，粉絲難免遺憾，粉絲說：「對我們粉絲來說是真的滿可惜的，尤其是健康這件事情，當然我們會覺得說，就讓她好好休息，就是身體最重要，就是不要等到累垮了就來不及了。」

南韓女團「TWICE」「CHEERUP」說：「CHEER UP BABY CHEER UP BABY 加油再加油。」成軍十年的「TWICE」終於來台，還選在成軍的11月22日，要登上高雄世運主場館的舞台，就有房仲業者，在自家公司外面的電視牆，播放「TWICE」MV來應援，地點就在捷運美麗島站旁的，六合一路與中山一路口，要讓ONCE們多一個打卡點，大家當然也都很期待她們的演出，只是有粉絲在網路平台PO文，說花了6800元搶到門票，卻收到主辦單位通知訊息，因為舞台搭設的關係，原本座位變成遮蔽區，因此被調整位置，主辦單位用心，就是要讓ONCE們，好好享受「TWICE」，台灣的首場音樂饗宴。

原始連結







更多華視新聞報導

罹患「迷走神經性暈厥」 TWICE彩瑛缺席高雄演唱會

TWICE彩瑛罹患「迷走神經性暈厥」 高雄開唱確定缺席

TWICE周末高雄開唱！彩瑛確定缺席 暫停活動至年底

