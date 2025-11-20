TWICE「獻聲」高雄捷運甜喊：等等見 茶館推「星光藍珍奶」粉絲免費換

上下班好幸福...TWICE錄高捷到站廣播。（圖／TVBS）

韓國人氣女團TWICE即將於本周末來台灣舉辦演唱會，全台灣掀起一股熱潮。高雄捷運特別邀請TWICE成員錄製到站廣播，全線列車播放，讓通勤民眾能在上下班時聆聽偶像的聲音。此外，台南發跡的茶館品牌推出周子瑜應援色「星光藍珍珠奶茶」，演唱會期間憑票根或應援物品可免費兌換。各大超商也加入應援行列，不僅推出TWICE官方周邊預購活動，還在高雄門市換上藍色應援看板，甚至有粉絲自費投放廣告支持台南出身的周子瑜。

為迎接TWICE來台開唱，高雄捷運特別推出為期4天的特別到站廣播，由TWICE成員親自「獻聲」。乘客在搭乘捷運時，可以聽到偶像甜美的聲音提醒「列車進站中」，讓平常的通勤時光變得格外愉快。這項特別企劃與本週即將到來的演唱會相呼應，讓整個台灣都為TWICE的到來做好準備。

粉絲免費換！茶館推TWICE「星光藍珍奶」。（圖／TVBS）

台南發跡的飲料品牌「翰林茶館」也推出特別活動，以支持同樣來自台南的成員周子瑜。該品牌推出了應援色系的「星光藍珍珠奶茶」，在演唱會兩天期間，粉絲只要帶著演唱會門票或應援小物前往店家，就可以免費兌換這款限量飲品。這款飲料不僅有著夢幻的星空藍色調，杯身還特別設計了藍色藏頭詩，十分用心。

超商可買TWICE周邊，開放預購瞬間秒殺。（圖／TVBS）

除了飲料店的應援活動，超商也加入了TWICE應援行列。7-11推出TWICE官方周邊預購活動，在20號下午3點開放預購後立即秒殺。粉絲表示想要購買娃娃但沒買到，不過他們認為在台灣便利商店預購比較方便，不用找代購。全家便利商店則在高雄的門市換上藍色應援看板，吸引民眾前往打卡拍照。

全台為TWICE應援！超商廣告驚現周子瑜。（圖／TVBS）

值得一提的是，還有粉絲自費投放廣告來應援周子瑜，展現了粉絲對偶像的支持與熱愛。隨著演唱會日期的臨近，全台各地的TWICE粉絲（稱為ONCE）都在積極準備，期待能在演唱會上展現他們對TWICE的熱情。正如TWICE的歌詞「THIS IS FOR ALL MY LADIES」所言，女神即將駕到，粉絲們的熱情也將在演唱會上完全釋放。

