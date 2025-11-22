「TWICE」飆〈日不落〉掀高潮 子瑜嗨喊：終於來高雄了
韓國女團「TWICE」昨（11╱22）起一連2天在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，一連帶來 30 多首歌、超過2小時的演出，更驚喜為高雄準備中文歌〈日不落〉，2場共吸引11萬名「ONCE」（粉絲名稱）朝聖。
出道10周年首次降臨高雄，「TWICE」斥資打造360度全方位舞台與煙火，她們以巡演同名曲〈THIS IS FOR〉揭開序幕，成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落。
「TWICE」火力全開帶來〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等夯曲，志效、定延、娜璉、Sana、MINA皆以中文向「ONCE」致意，子瑜嗨喊：「終於帶著成員們一起來高雄了！」MOMO甜說：「我很想你們。」多賢則說：「我愛你們。」
接下來的個人舞台更讓「ONCE」情緒再度升溫，每位成員展現不同面貌的舞台實力與音樂才華，之後全員再度合體，以〈FANCY〉、〈What Is Love？〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億金曲掀起全場大合唱。
尾聲，〈Feel Special〉、〈ONE SPARK〉將情緒推至最巔峰，安可曲環節，除10 周年新作〈ME+YOU〉、〈Magical〉，「TWICE」也以中文歌〈日不落〉掀最終高潮，為首場演出畫下完美句點。
