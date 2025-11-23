「TWICE」高雄突拋加場喜訊 挾3大紀錄轉戰大巨蛋
韓國女團「TWICE」帶著「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會今（11╱23）在高雄世運主場館舉辦第2場，當最後安可曲結束後，全場燈光突然暗下，巨型 LED 屏幕無預警秀出「TAIPEI 03.21-22」，宣布明年3月轉戰台北大巨蛋，而除了先前公布的21日之外，加開22 日場次，讓「ONCE」（粉絲名稱）欣喜若狂。
「TWICE」2026年將登上大巨蛋，還沒開唱就先狂掃3大紀錄，包括「大巨蛋首次呈現360度演唱會舞台」、「首組在4個月內橫掃高雄世運與台北大巨蛋兩大指標性場館的國際團體」、「首支以世界巡迴專場站上台北大巨蛋的國際女團」。
2天來，「TWICE」吸引11萬名「ONCE」朝聖，從巡迴限定快閃店一路延燒到城市行銷「THIS IS FOR ONCE IN高雄」，引爆全民瘋追現象，她們不僅帶來重金打造的360度設計舞台、高空煙火秀，超實力唱跳超過2小時的演出火力全開，最後祭出明年3月連開2場喜訊，粉絲現場尖叫聲破表，K-POP史無前例的官宣方式直接衝破天花板。
「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會大巨蛋場次門票12月2日上午11點至晚間11點59分開放Live Nation Taiwan會員預售；12月2日上午11點至12月4日上午11點是三星星粉獨享保留席次專區；12月4日上午11點於拓元售票全面開賣。
